Andoni: “Hay que mejorar mucho, pero no podemos volvernos locos”

Andoni López, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

El lateral de la Ponferradina, Andoni López, acudió este miércoles a la sala de prensa de El Toralín para analizar la situación del equipo tras la victoria del pasado domingo en Teruel, que ponía fin a una racha de cinco partidos sin ganar y dos derrotas consecutivas. El jugador blanquiazul admitió que la pasada “fue una semana muy dura, con tres partidos, dos de ellos fuera, y el derbi que nos salió cruz. Sabíamos que teníamos que ganar en Teruel por nosotros y por seguir arriba en la clasificación. Es una victoria muy importante”.

Respecto al juego del equipo, cuestionado en las últimas semanas por los malos resultados, Andoni apuntó que “los primeros 25 o 30 minutos no son buenos y es evidente que eso nos está costando. Aún así, el equipo nunca se desenchufa y sigue compitiendo al cien por cien sabiendo que vamos a tener ocasiones y que no necesitamos 45 ocasiones para ganar porque hay calidad. Está claro que hay que mejorar mucho, pero no nos podemos volver locos”.

Por otro lado, el lateral zurdo valoró el cambio de sistema para jugar con tres centrales que Íñigo Vélez utilizó en Teruel, asegurando que “es algo que hemos trabajado y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Hicimos dos goles fuera, que no es fácil para nadie, y dejamos la portería a cero. Nosotros estamos cómodos en el sistema con el que ganemos. La Copa fue un palo muy gordo y el míster decidió cambiar, y nosotros vamos al cien por cien con lo que él diga”. Además, añadió que “es un sistema que él tiene muy trabajado y que ha utilizado mucho. Eso también nos da confianza porque no es una ocurrencia de un día”.

Ponferradina-Rayo Majadahonda

Pensando ya en el partido del domingo entre la Ponferradina y el Rayo Majadahonda, Andoni tiene claro que “en casa tenemos que ser muy fuertes. El día del Deportivo hicimos un buen partido y se nos escapó por una jugada de estrategia, donde todo se iguala, y ante la Cultural es verdad que en los primeros minutos nos pasaron por encima, pero luego se igualó y tuvimos ocasiones para al menos empatar. Tenemos que dar un poco más y seguro que lo vamos a hacer para sacar los tres puntos”.

En cuanto al rival que se van a encontrar, la complicada situación de los majoreros, en puesto de descenso, no da confianza al jugador de la Deportiva: “Ya hemos jugado partidos así, sabiendo que el rival va a venir a buscar un partido largo y que no pasen muchas cosas. Desde el primer minuto tenemos que dejarles claro que no van a salir con vida y que van a sufrir mucho. Tenemos que salir a ganar desde el principio”.