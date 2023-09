Andoni López: "Vengo a ayudar desde el primer minuto"

Presentación de Andoni López con la Ponferradina. / EBD

La Ponferradina presentó este miércoles al lateral izquierdo Andoni López, que ya jugó sus primeros minutos el pasado domingo ante el Sestao River, demostrando que, como dijo en la rueda de prensa de presentación, "vengo a ayudar desde el primer minuto". En ese sentido, el jugador vasco aseguró que "quiero estar mejor y voy a estar mejor. El otro día se dio una situación especial por las bajas y tuve que jugar unos minutos. Cuando pasen las semanas voy a poder aportar más al equipo".

Andoni mostró su compromiso con la Deportiva señalando que "en cuanto me llegó la llamada de la Ponferradina, vine. No me cuesta bajar de categoría, aunque a todos nos guste jugar cuanto más arriba mejor. Necesitaba un proyecto que viera que no es sólo para un año, que pueda estar a gusto y ser feliz jugando. Me gusta estar aquí y desde el primer momento cogí esta opción. No pienso en la categoría, sino en competir al máximo".

Respecto a la presencia de Íñigo Vélez, con el que ya coincidió en el Amorebieta y el Lugo, en el banquillo de El Toralín, el lateral blanquiazul apuntó que "es algo que me ayuda en el proceso de adaptación porque ya sé lo que pide a los jugadores, pero tengo la sensación de que habría venido igual con otro entrenador".

En sus primeros días en el vestuario, Andoni se ha mostrado "gratamente sorprendido por el grupo humano, hay buen rollo en el vestuario y todos están pendientes de ayudar a los compañeros. Que jugadores tan jóvenes tengan esa idea en el vestuario es importante. Las victorias también ayudan. El equipo está creciendo y hay mucha igualdad para competir por el puesto, algo que también es muy bueno".

Por último, respecto a la posición en la tabla de la Deportiva, líder en solitario del grupo 1 de Primera RFEF, Andoni López matizó que "la temporada es larguísima y pasan muchas cosas. Hay que estar tranquilos, pero las bases son buenas y ya veremos dónde estamos al final".