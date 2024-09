El entrenador de la Ponferradina, Javi Rey, se mostró totalmente convencido este jueves de que “estamos preparados para ganar en Andorra”. El técnico gallego, que adelantó su comparecencia ante los medios debido a que el equipo viaja esta misma tarde hacia Barcelona, afirmó que a pesar del inicio irregular en cuanto a resultados “no hay ninguna urgencia, y si no que se lo digan al Depor. Estamos tranquilos, esto es un proceso. El domingo tenemos un partido tremendamente igualado entre dos de los mejores equipos de la categoría y todo lo que sea sumar es importante, pero vamos con la idea de sumar los tres puntos para seguir acercándonos a los primeros puestos”.

Rey insistió en que la victoria ante el Unionistas sirvió para dar más tranquilidad al equipo, pero “no vi ansiedad por ganar durante la semana previa, aunque sí en la primera parte del partido. La victoria nos ha dado tranquilidad para trabajar en una semana importante como esta. Aún nos quedan dos entrenamientos más en Barcelona y Andorra, pero las sensaciones siguen siendo buenas y más después de ganar. Tenemos la moral muy alta para afrontar el partido”.





En cuanto a ese largo viaje dividido en varias etapas (el jueves Ponferrada-Barcelona y el viernes Barcelona-Andorra), el entrenador blanquiazul considera que es la manera “ideal” de afrontar este periplo: “No podemos quejarnos, la mayoría de los deportes hacen estos viajes en autobús y poder ir en avión a Barcelona es importantísimo para estar tres días allí adaptándonos. El viaje es todo un lujo y da facilidades a los jugadores, no va a ser excusa de cara al partido”.

Un partido en el que la Deportiva se medirá a uno de los favoritos al ascenso con varias cosas todavía por concretar en cuanto al planteamiento, y más después del rendimiento de los cambios, como Yeray y Borja Valle, en el último encuentro: “Los cinco cambios del otro día lo hicieron muy bien. Hay mucha competencia y mucho nivel en la plantilla y eso me dificulta las decisiones, pero la competencia interna es fundamental y puede jugar cualquiera”. En ese sentido, aseguró que “todavía no tengo decidido el once, pero sí las ideas claras de cara al partido del domingo” y no desveló si repetirá por primera vez pareja de centrales: “Es importante mantener la portería a cero, pero no tiene nada que ver. Los cuatro centrales son top y podrían jugar en cualquier equipo de la categoría. En función del plan del partido y de cómo juegue el rival, pueden jugar uno u otro”.

Andorra-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Andorra-Ponferradina de la cuarta jornada del grupo 1 de Primera RFEF se juega este domingo, 15 de septiembre, a las 12.00 horas en el Estadi Nacional d’Andorra. El partido podrá seguirse en directo a través de FEF TV.

El choque estará dirigido por el colegiado canario Alexandre Alemán Pérez, que nunca antes a arbitrado a la Deportiva.