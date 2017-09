Villafranca del Bierzo será durante este viernes y sábado la capital internacional de las letras en el género del relato corto con el primer Congreso Internacional sobre el Cuento en la Literatura Española actual. En palabras del autor Andrés Neuman “Villafranca y el Bierzo son lugares donde gravita el recuerdo de las palabras que se dijeron”, por lo que el evento parece estar hecho a medida para la villa del Burbia.

El alcalde, José Manuel Pereira, entiende el congreso como “el cúlmen” al intenso programa cultural que está llevando a cabo su equipo de Gobierno. Mientras, la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, se mostró complacida de volver a la villa en un momento de “auge” para este género. “El evento está aglutinando a los mayores expertos en la materia, un hito a todos los niveles”, valoró.

Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Merino serán los tres espadas españoles en defender los cuentos nacionales. Por su parte, Fermín López Costero, Carlos Fidalgo, Elisa Vázquez o Pablo Andrés Escapa harán lo propio con las obras de la comarca. Y como plato fuerte para cerrar el congreso, un filandón del autor villafranquino Antonio Pereira. “Una de nuestras satisfacciones es ser una tierra de escritores. Tenemos una buena salud en creación literaria que no sólo es histórica sino también es presente y apunta a futuro. Hay jóvenes escritores en este congreso”, subrayó Sancho.

Y es que a lo largo y ancho de la comarca han ido sobresaliendo los plumillas. “Tenemos un elenco amplio de literatos pero desde luego tenemos un paisaje de cuento, una gastronomía de cuento y todo lo que sea potenciar nuestra tierra y el legado que tenemos es bueno. Tenemos que ayudarlo y apoyarlo desde las instituciones y el Consejo Comarcal no puede ser ajeno a ese apoyo”, resaltó el presidente de la institución comarcal, Gerardo Álvarez Courel.

El paisaje, sus gentes, la tradición y la gastronomía son los aspectos que a priori atraen a los turistas. Los mismos que una vez en la comarca se quedan atrapados por las historias y leyendas que pueblan el Bierzo. “Tengo muchísimo cariño por esta tierra. Su tamaño ha sido siempre contrario a la intensidad y fertilidad con la que ha producido literatura: tanto poetas y narradores como una cierta estructura mítica. Hay lugares que general literatura y también la responsabilidad de perpetuarla y recordarla. Me consta que Villafranca y el Bierzo son lugares donde gravita el recuerdo de las palabras que se dijeron. Esta tierra ha tenido suerte de haber tenido escritores maravillosos como Antonio Pereira como poetas extraordinarios que siguen produciendo ahora y que a los que venimos de lejos nos transmiten. Yo soy de Argentina, que está bien lejos, y me he criado en Granada, que está en la otra punta de España, y a los que venimos de lejos siempre se nos ha contado acerca de este lugar y siempre que tengo ocasión me gusta volver”, concluyó Neuman.