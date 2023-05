El «Andy García» de las finanzas saldrá a Bolsa a final de año

Juan González Herrero asesora a la directiva que administra la sociedad de inversión Herrero Brigantina. / Paula Argüelles

El Debate. Hace un tiempo una mujer pidió a Juan González Herrero hacerse una foto con él. Le dijo que no podía dejar pasar la oportunidad de inmortalizarse con Andy García. No tuvo más remedio que quitarle la ilusión. De momento Herrero no es famoso por su papel en el mundo del cine, pero quizá lo sea algún día por haberse dedicado a las finanzas. Eso espera también Javier Marín, director de Banca Privada de NAIBC (sociedad creada por Herrero Brigantina para canalizar las inversiones de sus clientes). Curiosamente Marín también tiene cierto parecido con otro personaje conocido: el ex futbolista Michael Laudrup.

Laudrup y Andy García, o más bien Javier Marín y Juan González Herrero, tratan de impulsar cada uno su empresa de servicios financieros. González formó parte como directivo de la territorial del Banco Santander en Galicia. En un momento determinado vio la oportunidad de lanzar su propia firma de servicios financieros en Ponferrada. Herrero Brigantina intermedia productos de inversión emitidos por entidades financieras y aseguradoras que pueden llegar a alcanzar una rentabilidad objetivo de hasta el 35 % en siete años. Ofrecen productos de inversión y ahorro, planes de pensiones, seguros, préstamos e hipotecas. Su propuesta ha conquistado a 35.000 clientes.

La buena evolución del negocio no ha estado exenta de contradicciones. La más notoria ha sido la publicación en marzo en El País de un artículo en el que se le acusaba de estafa. El texto no recogía ninguna declaración del fundador. Desde la empresa explican el origen de la noticia. Herrero ha sido relacionada con NAIBC, que es donde prestaban sus servicios en el organigrama varios ejecutivos y mandos intermedios que decidieron que tenían que cobrar una comisión que les llevaría a embolsarse 30.000 euros más al mes. Al equipo de administración de NAIBC no le pareció bien, se lo negaron, y ellos como venganza hablaron con clientes para que retiraran su dinero basándose, al parecer, en calumnias sin fundamento. Ambas empresas y sus grupos están reguladas y supervisadas por Banco de España, CNMV y la Dirección General de Seguros.

Las consecuencias han sido duras: se han ido parte de los inversores y del capital. Aun así, Herrero y Marín consideran que el suceso ha tenido su parte positiva: les ha hecho más conocidos, han explicado a sus clientes lo que ha ocurrido y han respondido bien.

Con ese espíritu enfocan la salida a Bolsa, que requiere controles exigentes por parte de los organismos reguladores y que podría producirse en torno al próximo 25 de diciembre. Tras un artículo como el de El País, Herrero se halla inmerso en una campaña de transparencia para mostrar que su negocio es honesto y funciona. No en vano fue incluido en el puesto 149 de las 1.000 empresas que más rápido crecían en Europa en 2021 según Financial Times. En los doce últimos años afirman haber tejido una red de treinta oficinas en España y por parte de NAIBC tener sucursales en Londres, Miami, París, Ámsterdam y Hong Kong. Entre sus clientes hay pymes, autónomos y familias. Su modo de invertir es a través de Unit Linked, seguros de vida cuya prima se invierte en una cartera de fondos. Como hace en El Debate, Herrero se defiende extensamente de las acusaciones en artículos como este, y espera que su buen hacer quede patente y se traduzca en una buena salida a Bolsa a final de año.