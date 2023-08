Ángel Jiménez, nuevo portero de la Ponferradina: "en el momento que me llamaron, no pude decir que no, porque es un proyecto ilusionante"

La plantilla de la SD Ponferradina suma a su equipo al portero sub-23 Ángel Jiménez (Maracena, Granada, 2002). El recién llegado, ahora parte del equipo blanquiazul, proviene del Granada CF, donde ha participado en Segunda División B y Segunda RFEF en temporadas anteriores.

En su presentación, Ángel Jiménez ha asegurado que “en el momento en que me llamó la Ponferradina, no pude decir que no, porque es un proyecto ilusionante”. Sobre la competencia que habrá en la portería berciana, el andaluz ha afirmado que “Andrés me va a poner las cosas difíciles, yo también a él y eso nos va a hacer mejores a los dos”.

Ángel Jiménez se incorpora a la Ponferradina

El recorrido de Ángel lo llevó desde su club local, el UD Maracena, a unirse a la cantera del Granada CF. Desde su paso por la categoría alevín, avanzó por el sistema de formación hasta integrarse en el Recreativo Granada durante la temporada 20/21. En ese mismo período, tuvo la oportunidad de debutar en la máxima categoría con el primer equipo.

En el curso más reciente, Ángel ha estado en el terreno de juego en 21 partidos de liga con el Recreativo Granada, además de dos encuentros en la fase de ascenso a Primera RFEF.