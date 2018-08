Ángel Luis ‘El Patatero’, un funambulista entre la realidad y la ficción

Juan José Simón (I) y Ángel Luis García (D)

La transcripción de las escuchas telefónicas de la UDEF en el transcurso de la operación Enredadera constituyen todo un sainete, que sin duda podría convertirse en el libro del verano y todo ello gracias a un personaje principal: el astorgano Ángel Luis García, que si bien no es el principal cabecilla de la trama -ese papel lo representa su socio José Luis Ulibarri, según la Policía-, es el que más habla (y habla) con diferencia. Y lo hace con vehemencia, insultando, amenazando, enredando… aquí y allá. Una lectura detallada del sumario de la operación nos revela a un personaje que mezcla realidad y ficción, siendo el problema el establecer la diferencia entre una y otra.

Así, mientras su jefe (al que llama también Dios) se ‘dejaba los cuernos’ por organizar una comida con el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en Madrid, de la mano del diputado Eduardo Fernández, él ya tenía cita. O al menos eso es lo que le aseguraba a su mano derecha, el también astorgano Juan Simón: “AL (Ángel Luis) que va para Villaquilambre y que Adolfo Ares de Diputación le ha conseguido una cita para la semana que viene o para la otra con Mañueco”, se puede leer en el sumario de la UDEF.

Pero Mañueco no es el único político que tendría ‘a mano’ el ya famoso Ángel Luis. En varias escuchas se jacta de una supuesta amistad personal con Francisco Álvarez Cascos y con el marido de una prima del presidente gallego Álberto Núñez Feijoo, “una mujer poderosa” -dice- en Galicia.

Un gran grupo empresarial para los niños

Sus sueños de grandeza quedan reflejados hasta en las conversaciones con su mujer, a la que muy orgulloso le dice que van a dejar un gran grupo empresarial a sus hijos.

“AL (Ángel Luis) Ie comenta a Marga (su mujer) que ya está todo el Grupo en marcha, que ya tienen en marcha (ininteligible) y UTEBO, que empezarán a ganar dinero y a cobrar, y mucho dinero. (…) AL que el que tiene muy bien organizado el grupo es Ulibarri, que hoy ha ido con él Miguel Manovel y el jefe de los informáticos Joaquín Moldes, y para montar un grupo muy importante, que les van a dejar a los niños (sus hijos) un grupo …”

Advertencia a los ‘comisionistas’: “sin éxito ni un puto duro”

En cuanto a la ‘planificación’ de ese “importante” grupo que trascenderá a sus herederos, las escuchas realizadas al Patatero conversando con Juan Simón dejan algunas pistas en el sumario de la Pieza de León, destacando la parte en la que hablan de supuestos intermediarios o conseguidores de obras en San Andrés del Rabanedo.

“[…] AL (Ángel Luis): Yo voy a llamar ahora cuando cuelgue contigo, para intentar quedar lo antes posible, es más, normal, yo había quedado con él a las nueve. Pero se han precipitado las cosas porque no nos han firmado hoy lo de GESPOL. Entonces me ha llamado Roberto Legazpi por la tarde un poco enfadado, y tienen toda la razón, en el sentido que no nos han firmado, el, el programa, dicen que nos lo van a firmar mañana. […] Hombre, es que, es que, es que es una tomadura de pelo, vamos si mañana no lo firman entonces este rollo con Eugenia y mandarles a tomar por el puto culo, y mira, nos ha liado cuatro meses, para nada. […] Y yo lo he visto más en coger y no hacer nada, que en hacer, es que no han hecho nada, no han hecho nada.

Juan Simón: Pero bueno, si es que también entiendo que si no hacen nada tampoco se les dará nada, ¿no? Es decir

AL: Hombre, pues sólo faltaba, pues sólo faltaba, que me han chuleado a mí 6.000 euros y ahora encima esto, vamos hombre, que es de Juzgado de Guardia.

[…] AL: No te preocupes que a él no le voy a dar nada. Le voy a decir: “Oye, yo te di esto porque iba a salir de, apoyar a tu candidatura y tal, y no ha salido nada, chico, esto no te voy a dar ni un duro”

Juan Simón: No, si es muy fácil, como dices tú, eee … te doy sobre éxito. Tú haz lo que quieras, tú gestiona lo que te dé la gana, dale vueltas a las licitaciones, toma contacto con los tuyos y con los que hacen pacto, haz lo que tú quieras, yo te voy a dar sobre éxito, el día que ellos facturen, tú tienes tu comisión, hasta que yo no facture …

AL: Esa fue la reunión que hubo, te acuerdas que hubo una reunión aquí en Madrid, que estuvo, que al final vino José Luis ULIBARRI, pero vino Miguel Manovel y vino el, el jefazo de Valoriza, y tal, pero bueno, estaba José luís al aparato y se habló, y hablamos todos, y yo le dijo a Sadat (Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación): “oye, es que, solamente por éxito”. Pero hombre, no, no solamente es por éxito, si tienes alguna duda hablas con áscar Elvira, con Roberto o habla con quien quieras, aquí no hay ni un puto duro

Juan Simón: Claro, es que si no hay éxito no se puede pagar comisiones a nadie, pero vamos, es que, eso no hace falta darle muchas explicaciones sobre eso, sobre eso, porque así se trabaja y así trabaja en, todo el que sea un comisionista y todos los que estén en ese tipo de negocio, ya no… Y, y es más, en nuestro caso, lo que tú decías antes, se ha apostado por él, por el tema, de bueno, por si ganaba la candidatura y se ha hecho un esfuerzo, se ha puesto dinero por delante, incluso en cosas que nosotros ya teníamos “atadas”, pero bueno, porque era una apuesta por ti, una inversión, que deberías revertirla…

AL: exacto.