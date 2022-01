La bailarina berciana Ángela de Córdoba, nominada a Mejor Coreógrafa en el Mundial de Orlando 2022

Se trata de un pase directo que les ha concedido la organización de All Dance International por conseguir clasificarse en el pódium del Mundial de 2021

La bailarina berciana Ángela de Córdoba, que dirige la Escuela de Danza Ángela de Córdoba en Ponferrada, ha sido nominada a Mejor Coreógrafa en el Mundial de Orlando de 2022. En esta ocasión, el Mundial se celebrará del 23 al 27 de noviembre. Ángela cuenta que cuando conoció su nominación sintió un gran orgullo. «Cuando te nominan en un Mundial donde está lo mejor de lo mejor… sientes mucho orgullo», explica.

Además, esta ponferradina llevará de nuevo el talento de varios jóvenes bercianos al Mundial de Orlando 2022. Se trata de un pase directo que les ha concedido la organización de All Dance International por conseguir clasificarse en el pódium del Mundial de 2021.

Ángela llevó el talento de 10 jóvenes bercianos al Mundial de Danza de Orlando ‘All Dance World’ consiguiendo primeros y segundos puestos en los diferentes estilos. Este certamen reúne a los mejores bailarines del mundo y se celebró este año de forma online por exigencias de la pandemia.

En esta ocasión, el Mundial será presencial por lo que los bailarines y Ángela, que es su profesora, viajarán al otro lado del mundo para conseguir las ansiadas medallas.

All Dance International organiza además el Europeo que se celebrará en Roma del 27 al 31 de julio de 2022 para el que los alumnos de esta Escuela de Ponferrada y la coreógrafa también se han clasificado con pase directo.

Por el momento, Ángela no ha determinado cuántos alumnos irán al Mundial, al Europeo, en qué categorías o si ella misma se presentará para coronarse como la mejor coreógrafa del mundo. Lo que sí tiene claro es a quién le agradece haber llegado a dónde ha llegado hoy en día. «Se lo agradezco a mi madre porque gracias a ella he conseguido todo. Ella me preparó como bailarina y como persona. Siempre será por ella», cuenta emocionada.