La berciana Angelita Rebollo en un laboratorio / EBD

Una berciana lidera, desde hace 20 años, un equipo de investigación en la la Sorbonne Université y la Facultad de Farmacia de París que ha logrado grandes avances en la lucha contra el cáncer de mama. Es la historia de Angelita Rebollo, natural de Espina de Tremor, localidad perteneciente al municipio de Igüeña. Rebollo descubrió una molécula, a la que denominó Pep-010, que supone una nueva puerta de esperanza en la cura de esta enfermedad.

Angelita tiene 61 años y ha dedicado toda su vida a la ciencia. En el año 2001 se marchó a París, entre otros factores, porque en España comenzaron a establecerse muchas restricciones a la hora de financiar proyectos científicos. Cuando le preguntamos a esta berciana sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo de la ciencia tiene clara su respuesta: “En los 20 años que llevo trabajando en Paris nunca me he sentido discriminada para un puesto ni para el acceso a un proyecto. Al contrario, creo que en Francia hay más mujeres científicas a las que se les conceden subvenciones y más mujeres médicos que hombres”. Tampoco existe, en palabras de Angelita, brecha salarial. Sin embargo, “si que existe diferencia con España. Tanto en cuestión de sexismo como en cuestión de la importancia que se le da al científico y a la ciencia”.

En el año 1987, Angelita dio un giro a su carrera científica al acabar de leer la Tesis Doctoral. “Me di cuenta de que me gustaba la investigación y decidí lanzarme a algo que me llamaba más la atención que los antibióticos, que eran las enfermedades. Dentro de esas enfermedades me decanté por la investigación del cáncer”. En apenas semanas dejó el Departamento de Microbiología de la Facultad de Biología para incorporarse al Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) en Madrid.

Después de un año en el CIB dio el salto al Instituto Pasteur de Paris, donde continuó trabajando en Inmunológica y factores de crecimiento celular. Cuando tuvo que decidir sobre si quedarse en Paris, volver a España o cambiar de país para hacer otra estancia Postdoctoral, no lo tuvo claro y por ello realizó una estancia corta en el Massachusetts Institut of Technology (MIT) en Boston antes de volver a España, donde se incorporó al Departamento de Inmunológica y Oncología (DIO) en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) como investigador independiente.

Esa época, que duró casi 7 años, la alternó con estancias cortas en centros como el Institut Cochin de Paris o el Ludwig Institut for Cancer Research en Bruselas. Estando todavía en el CNB se presentó en Paris a una plaza de Director de Investigación del Inserm (Institut Nationale de la Sante et la Recherche Medicale) y con un intervalo de una semana a una plaza de Colaborador del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Una semana mas tarde sabia que había conseguido las dos plazas. Fue la segunda vez que Angelita tuvo que decidir sobre su futuro, sin embargo, en esta ocasión lo tenía claro: volver a París.

En 2001 volvió al Hôpital Pitié Salpêtrière y la Facultad de Medicina Pierre et Marie Curie de Paris, donde se encuentra actualmente desde hace 20 años. En 2014, Angelita decidió empezar una nueva aventura profesional y empresarial, creando una compañía, PEP-Therapy, dedicada a seguir el desarrollo clínico de un medicamento contra el cáncer de mama que veníamos desarrollando durante aproximadamente los últimos 5 años. Esta aventura me apasiona, aunque tengo que dedicarle muchísimo tiempo.

La historia de esta berciana es un ejemplo a seguir para muchas mujeres a las que Angelita Rebollo les lanza un mensaje: “El futuro está hecho de audacia. Hay que luchar y cuando se lucha y se tiene energía y coraje, se puede llegar lejos. Una mujer debe tener las mismas oportunidades que un hombre y debemos luchar por ello”.

El Ayuntamiento de Igüeña, con el alcalde Alider Presa al frente, ha propuesto a esta berciana que está nominada a los Premios Mujer Bierzo 4.0 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar a la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra Comarca.