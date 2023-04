Anna Palma se despide de Embutidos Pajariel Bembibre en su mejor momento

Anna Palma no formará parte del proyecto del Embutidos Pajariel Bembibre para la temporada 2023/2024. La alero catalana, tercera jugadora con más partidos (89) con el conjunto berciano en la Liga Femenina Endesa –sólo superada por Monty, con 120, y Eli Vivas, que disputó 94–, buscará nuevos retos en el baloncesto después de tres temporadas en las que, a pesar de su juventud, creció exponencialmente en su juego y fue muy importante para los dos técnicos que han dirigido a la escuadra rojilla desde su llegada. De hecho, pese a no haber cumplido aún 23 años, fue la capitana durante las dos últimas campañas y una de las jugadoras con más minutos dentro de la plantilla.

Llegada al Bierzo en 2020 después de debutar en la Liga Femenina Endesa con Cadí La Seu, pronto se convirtió en una fija para Pepe Vázquez, que le dio la titularidad en la mayor parte de los encuentros de esa primera campaña, la 2020/2021, en la que no se perdió ningún partido. No pudo hacer lo mismo en la siguiente, en la que no pudo disputar uno, en La Fonteta frente a Valencia Basket, con su equipo muy mermado. En la presente temporada, en la que disputó la totalidad (30) de partidos como titular y se convirtió en centenaria en la Liga Femenina Endesa, firmó una gran segunda vuelta para confirmar su crecimiento y también fue una de las que más minutos tuvo con Diego García.

Formada en su localidad natal, La Seu d’Urgell, pasó por Segle XXI, donde debutó en Liga Femenina 2, antes de volver en 2018 a su casa, Cadí La Seu, donde disputó 33 partidos en Competiciones de la Federación Española de Baloncesto (FEB) incluyendo uno en la Copa de la Reina de 2019. Internacional en categorías de formación, su progresión llamó la atención de Pepe Vázquez, que ya había tratado su llegada en sus primeros años en el Embutidos Pajariel Bembibre. Con el técnico gallego, sin duda, experimentó un crecimiento deportivo muy importante que la llevó a participar con la selección U23F en la Nations League 3×3 y estar en la concentración de la selección U23F el pasado año.

Por todo ello, desde el Embutidos Pajariel Bembibre aseguran que solo pueden estar "orgullosos y felices de haber podido compartir momentos tan bonitos y haber ayudado en su crecimiento personal y deportivo. Trabajadora incansable, su aportación ha ido más allá de los números y la cancha de juego, siendo una líder y ayudando a sus compañeras en todo momento. Además, apostó por nosotros siendo aún muy joven, fue la primera jugadora que firmó en los tres últimos proyectos en Liga Femenina Endesa y se va a lo grande, dejando tras de sí un reguero de cariño y afecto que se ha ganado con su esfuerzo y siendo una capitana ejemplar. Le deseamos, por este motivo, mucha suerte en su futuro personal y profesional".

A continuación reproducimos la carta de despedida de la jugadora leridana: