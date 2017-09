Eran el comienzo del verano del 2012. Samuel Folgueral, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, gobernado en mayoría minoritaria por el PP de Carlos López Riesco, visitaba las oficinas de El Bierzo Digital como líder de una oposición en la que otro grupo, IAP, de Ismael Álvarez, esperaba, como en una tensa partida de ajedrez,su movimiento. De hecho, durante la entrevista, Folgueral defiende algún apoyo puntual al gobierno local sin sospechar en ningún momento que más tarde protagonizaría una moción de censura con IAP que desterraría a mitad de legislatura al Partido Popular a la oposición.

También vicesecretario general provincial del PSOE y arquitecto en ejercicio, Samuel Folgueral vivía los momentos más dulces en el seno de un partido, el socialista, en el que tenía todos los visos de tomar el mando poco a poco. “Llevo poquísimo tiempo en la actividad pública, porque yo soy un profesional que me he dedicado toda mi vida a mi trabajo. He tenido una oportunidad, porque así me la han hecho llegar, de interés, para poder participar en la vida pública. Lo importante es la organización en la que estás, lo importante es lo que tu organización sea capaz de implementar en la sociedad. Pertenezco a una organización enormemente centenaria, que no voy a descubrir ahora pero que es un adalid de la democracia y la libertad, y lo importante es eso, poder aportar un estrato más, un punto más a esa organización. Lo de menos son las personas. Que la vicesecretaría general provincial recaiga en alguien del Bierzo creo que es una muy buena noticia para esta comarca y para Ponferrada, lo de menos es que sea en mi persona o en otra, eso es lo anecdótico. Lo importante es que este territorio pueda alzar la voz y defender sus necesidades allí donde se debaten las oportunidades de la provincia, y para mí eso es lo sustantivo de lo que ha ocurrido”, afirmaba durante la entrevista.

Relaciones políticas

Cuando se el preguntó por los apoyos puntuales al PP a los que se había comprometido, respondió así: “Tenemos una cuestión clara: el PP no tiene mayoría para llevar sus temas adelante. Necesita de nosotros. Entendemos que el concepto final de nuestra presencia en el Ayuntamiento es el de servir a la ciudadanía. La municipalidad es la relación directa con el vecino. Sabemos que hay una complejidad económica, pero no es que colaboremos con el PP sino que resolvamos problemas, porque eso es el sentido común. Lo otro es rumorología, mucha y diversa. La vocación de servicio público en positivo es lo que nos lleva a esas posturas”.

“¿Cómo son sus relaciones con el otro grupo de la oposición municipal, el de IAP de Ismael Álvarez ¿Entienden su postura?”, inquiría el entrevistador. A ello, Samuel Folgueral respondía: “Las relaciones con el Grupo de IAP, desde el punto de vista personal, como con todos los concejales de la Corporación, son magníficas. Si es bueno para Ponferrada y sus ciudadanos, apoyo total. Si no, en contra. Formule la propuesta el PP o IAP como compañeros de oposición, da igual. La cuestión es hacer fuerza con naturalidad”.