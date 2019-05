Año 2064: un desfase ya previsto y calculado

El incremento de la cultura y del conocimiento racional de nuestro Mundo, en la sociedad es ,por fortuna, cada vez mayor. Por ello es de suponer que a varias décadas vista conceptos que hoy sólo resultan muy conocidos para reducidos grupos de personas sean cada vez mas de dominio público. Entre ellos cabe señalar, por ejemplo, la ecuación del tiempo, la declinación solar, el ángulo horario del Sol ,….y otros varios que se reflejan en los que yo denomino “Parques Solares Didácticos”. Son básicamente jardines o parques que a la vez funcionan como auténticos relojes y calendarios muy peculiares (en mi opinión) ya que por ejemplo, aunque utilizan la posición del Sol para indicar la hora; la que señalan no es la hora solar si no la hora oficial.

Ahora bien no sólo son (en mi opinión) singulares por esta característica; hay otras varias que también son de interés. Entre estas está una que sólo con el paso de varias décadas se pondrá de manifiesto. De ella pretendo hablar porque no me cabe la menor duda de que cuando esta sea manifiesta ;yo ya no podré contemplarla ni explicarla pues aún faltan bastantes años para que ello ocurra.

EL DESFASE DEL CALENDARIO

Todo el mundo sabe que cada 4 años la duración oficial del año es de 366 días,(año bisiesto), mientras que normalmente es de sólo 365. Ello es así porque el que podemos llamar año real (año trópico le denominan los astrónomos), dura 365 días y unas 6 horas es decir 365 días y un cuarto de día mas. El problema es que ese cuarto de día no es exactamente un cuarto de día y por ello con la introducción de un día adicional cada 4 años no se elimina totalmente el desfase. En efecto un cuarto de día son 6 horas justas y clavadas y lo que dura realmente un año son 365 días, 5 horas, 48 minutos y 47,5 segundos. De este modo en cada ciclo de 4 años se va acumulando poco a poco un insignificante desfase que poco a poco se va haciendo evidente.

El Parque Solar Didáctico de Bembibre se construyó tomando como referencia el año 1998; por razones históricas y por otras que no viene al caso ahora explicar. En el año 2006 yo conociendo ya este problema hice un somero cálculo y deduje que debido a esa diferencia entre al año oficial y el año real (año trópico) en el año 2.060 se notará claramente ese desfase. Concretando mas señalo que cuando se hizo el Parque se colocó una banda de granito de 5 cm. de anchura y que en estos tiempos la sombra señalizadora recorre esa banda de granito corresponde a la fecha del 20 de marzo. Es la fecha en la que a menudo entra la primavera en nuestra época. Sin embargo en el año 2060 en fecha 20 de marzo la sombra señalizadora recorrerá esa banda el 19 de marzo en vez del 20. Lo que ha de ocurrir el 20 de marzo de 2060 es que la sombra discurrirá unos 15 cm. al Sur de la banda de granito. Como la banda tiene una anchura de sólo 5 cm. es evidente que a simple vista se verá que hay un desfase.

En años sucesivos el desfase será cada vez mas evidente. Según calculé hace ya años, en el año 2060 el desfase será de 23,5 horas es decir casi un día, en el 2064 de 24,33 horas es decir claramente mas de un día. Tanto el uno como el otro serán años bisiestos. En los años no bisiestos el desfase será menos evidente; pero en los bisiestos cada vez mas acusado de modo que en el año 2096 (también bisiesto); será de 1,25 días ,esto es 30 horas. En efecto en el año 2096 y según datos del Observatorio Astronómico de Madrid, la primavera entrará el 19 de marzo a las 3 de la tarde ( horario oficial de invierno). Por ello el día 20 de marzo la sombra señalizadora de las fechas (y las horas) discurrirá claramente al Sur de esa banda de granito.

Por fortuna y como ya está determinado el año 2.100 ; no será bisiesto (aunque normalmente debería serlo) y entonces se corregirá en buena medida este desfase. Así pues en los primeros años del siglo XXII ese desfase se volverá mucho menos evidente.

No obstante además de este asunto del desajuste entre el año oficial y el año trópico puede haber otros factores más (que ahora no analizaré) que hagan que este parque Solar Didáctico de Bembibre , a largo plazo se desfase; pero ,…aquí es donde quiero llegar, no porque esté mal construido; si no porque en efecto existe un desfase real entre la duración oficial del año y la real. Este desfase será por el contrario una prueba de que se construyó correctamente. Como para aquellas fechas no espero estar yo presente quiero dejar constancia ahora de esta circunstancia que sin duda cualquier persona con ciertos conocimientos de astronomía entiende perfectamente; aunque no así el digamos ciudadano corriente.

Añado para terminar que la razón esencial (en mi opinión) del rotundo fracaso de este Parque Solar Didáctico ( similar por otra parte al de Castropodame), es que se hizo antes de tiempo. Explico el motivo. Quizá habría que haber esperado a los años finales del siglo XXI; para hacerlos, cuando las cuestiones que se reflejan en el mismo sean mucho mas conocidas que en la actualidad, pero….. se diseñaron en los años finales del pasado siglo XX, entre otras razones porque no creo que yo exista a finales del siglo XXI.

Así pues si este Parque se conserva hasta los años finales del siglo actual (quizá es mucho pedir) y para entonces el personal le presta más atención que hoy en día; se podrá comprobar como debido a que fue correctamente construido se desfasa; indicando así a quien sea capaz de entenderlo cual fue la fecha de su diseño. Inserto una imagen del Parque Solar Didáctico de Bembibre del año 1999.

Bembibre, 26 de abril de 2019

Rogelio Meléndez Tercero