Antonio Silván pide al Gobierno que apoye a ADL Bionatur para producir en León principios activos para tratar la covid-19

Antonio Silván en una imagen de archivo. / Ical

Antonio Silván ha mostrado su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno Sánchez a la farmacéutica. Ante esta situación, el senador leonés ha preguntado en la Cámara Alta por qué el interés de los ministerios de Industria y Sanidad en el mes de marzo por utilizar la factoría farmacéutica leonesa en su lucha contra la COVID-19 ha caído en el olvido. “Aquel teórico interés inicial se tradujo en una respuesta eficaz por parte de ADL Bionatur que en dos semanas presentó su propuesta empresarial de refuerzo del sistema sanitario y generadores de puestos de trabajo; pero han pasado meses y siguen sin tener respuesta del gobierno socialista, que sigue sin estar preparado para hacer frente a los temidos rebrotes”, apuntó Silván.

La empresa ha realizado una apuesta importante pero se ha quedado sola a pesar de la propuesta realizada para que la planta de León sea un centro relevante de producción de hidroxicloroquina y azitromicina, dos elementos claves en el tratamiento de la COVID-19. “La necesidad de que el país sea autosuficiente se ha demostrado imprescindible como pudo comprobarse con los cierres de fronteras nacionales en plena pandemia. España necesita capacidad de producción industrial para que la población no vea mermada su protección sanitaria”.

No estando previsto en el plan de negocio de ADL Bionatur, la factoría sí cuenta con un respaldo financiero inicial por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para lograr una inversión de 55 millones de euros y lanzar la compañía para este fin. ¡Cada día que pasa llega la decisión más tarde y por lo tanto existe de nuevo riesgo de no gestionar la crisis sanitaria con la eficacia que exige la situación, como ya sucedió los meses anteriores. Resulta sorprendente que ADL Bionatur no pida una subvención directa para tal inversión, simplemente el aval del Estado. A pesar de solicitar solamente apoyo, ni aun así el gobierno lo está facilitando. Aquella llamada del 15 de marzo desembocó en un proyecto empresarial serio y generador de empleo, que sigue esperando respuesta, a pesar de ser ADL (antes Antibióticos) una industria estratégica para España y Europa que sigue sin tener respaldo del gobierno de Pedro Sánchez”, finalizó el senador leonés.

Ante una circunstancia con tanto apremio como esta, Antonio Silván ha registrado en el Senado varias preguntas al respecto:

¿En qué situación se encuentra el apoyo del Gobierno a los proyectos de producción de hidroxicloroquina y azitromicina, dos elementos claves en el tratamiento de la COVID-19?