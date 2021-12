APG Bembibre consigue su quinta victoria consecutiva

Foto de archivo de APG Bembibre. / EBD

APG Bembibre sigue sumando puntos a su casillero que lo acercan a su objetivo tras ocho jornadas de liga que dejan el final de la primera vuelta a la vista.

La Ok Plata está demostrando ser una liga muy pareja y todos los partidos se tienen que luchar hasta el final, algo que sabe muy bien el equipo berciano, que no dan su brazo a torcer y estan demostrando que saben competir, saben sufrir y saben jugar.

Este domingo, 12 de diciembre, el equipo se desplazaba a Grao para disputar el partido de la octava jornada de la OK Plata Femenina contra el Asturhockey. La escuadra venía de descansar debido al parón de liga a causa de los campeonatos de España de selecciones autonómicas. El partido se preveía que iba a ser muy duro, contra un rival al que se habían medido en pretemporada y que es un recién descendido de la OK Liga, esto es: un hueso duro de roer en esta OK Plata.

El partido comenzó muy parejo, con ambos equipos buscando la portería rival, pero con Asturhockey creando más peligro en la portería defendida por Majo.

En una de las jugadas, que aparentemente no acarreaba mucho peligro, Majo atajó y pensando que la bola había quedado a buen resguardo, se le coló por debajo de las piernas y se fue paseando por encima de la linea, acción que aprovechó la jugadora de Asturhockey para rematar la pelota y conseguir el 1-0 pasados poco más de 6 minutos.

El escenario no pintaba bien para las bercianas, que minutos más tarde veían como su capitana recibía tarjeta azul y se quedaban con tres jugadoras, pero Majo es un candado y atajó la directa y no dió opción al remate.

Jugando en inferioridad, fue cuando APG en una contra conseguía la igualada en el marcador, en un robo de Angela que dió la bola a Sofía para que esta metiera el gol driblando a la portera y colando la bola entre las piernas.

Con el marcador igualado, el equipo volvió a recuperar a la cuarta jugadora y mostró mucha solidez defensiva a la par que, en ataque, jugaban mejor con el paso de los minutos.

En la segunda parte la tónica cambiaría un poco, con Asturhockey subiendo un poco más las marcas, pero APG salía muy bien de la presión, y no les suponía demasiado problema. El partido subiría en intensidad y las faltas fueron cayendo, con el 1-1 se llegó a la décima falta a favor de Asturhockey que, una vez más, Majo atajaría sin dar opción.

Pocos minutos más tarde, Sara se internaba muy bien por banda, ganando la posición y encarando a la portera, parecía que iba a ser gol, pero el gancho fue corto y la portera logró atajar, pero Sofía más lista que nadie, cogió el rebote y la metió dentro, haciendo el 1-2 para las delicias del público berciano que asistío al partido y animó desde el primer minuto.

Con el paso de los minutos se fueron las faltas fueron aumentando, APG tambien dispuso de un directo por la décima falta de Asturhockey pero no lograron meter el que habría supuesto el 1-3, y minutos más tarde Asturhockey dispondria de un penalti que no conesguiría materializar, y todavía otra directa que Majo conseguiría de nuevo atajar.

Quedando 3 minutos, Carla decidió aguantar la bola en el fondo de pista, y después de recibir tres faltas, la jugadora rival le daría con el stick en la cara. El árbitro, al verlo le sacó azul, dejando a Asturhockey en inferioridad a falta de 2.07 para acabar.

Asturhockey pese a la inferioridad quería conseguir el empate y defendió presionando a bola, les surtió efecto ya que conseguían recuperar la bola, pero no conseguían marcar, y en una pérdida, Júlia lucharía para ganar esa bola, dársela a Sara que vió como Angela se encontraba sola en el área, le dió el pase para que esta la parase, regatease al portero y se la colocase rasa y fuerte metiendo el definitivo 1-3 que le daba la victoria a APG, que sumaba su quinta consecutiva.

La semana que viene reciben a Rochapea en el último partido del año en el Patarita de Bembibre a las 18.00 horas.