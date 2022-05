El APG Bembibre logra el ascenso a OK Liga

APG Bembibre. / APG Bierzo

El APG Bembibre no falló en su cancha este fin de semana y sentenció el ascenso a la OK Liga Iberdrola tras imponerse 4-1 al CP Lena en el partido disputado en el pabellón Patarita de Bembibre. De este modo, el equipo berciano hace historia en su primera temporada en la OK Liga Plata y, a falta de una jornada, se asegura la segunda posición con un espectacular balance de 20 victorias y 5 derrotas.

Dos goles de Pía Sarmiento, uno de Iratxe Olano y otro de Sofía Ramírez sentenciaron el encuentro a favor del APG Bembibre, que aunque sólo necesitaba un punto para materializar el ascenso, dedicó una nueva victoria a su afición en el último partido en casa de esta temporada.