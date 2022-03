APG vuelve con victoria de su visita a Compostela

Este domingo, APG se ha desplazado a Santiago de Compostela para jugar contra el DiverPatín.

El partido comenzó con APG algo desubicado, y DiverPatín construyendo muy buenas jugadas con mucho peligro, pero pasados los primeros minutos, DiverPatín fue perdiendo fuelle, y aunque llegaba, no era ni mucho menos con la misma peligrosidad. Por otro lado APG fue poco a poco encontrándose en el partido, creando peligro a la contra, el partido estaba muy abierto, con ambos equipos jugando ataques cortos, en una jugada muy bien trenzada por APG, Sofía recibió un pase de Sara y se internó en el área rival, dónde una jugadora de DiverPatín la derribó, provocando el primer penalti del partido.

Pia fue la encargada de transformar la pena máxima, colocando el 0-1 en el marcador.

Los minutos posteriores serían una locura, ya que en una contra Pía daría una pelota al segundo palo para que Sofía la rematase a placer, para colocar el 0-2.

El marcador se mantuvo así unos minutos, hasta que en una nueva contra Pía conseguía poner el 1-3, después de que el chute lo parara la portera pero el posterior rebote le diera a la misma portera y entrara en portería.

Fue entonces cuando quedando 2 minutos para finalizar la primera parte DiverPatín conseguía el 1-3, haciendo un bloqueo lateral y pasando la bola a la jugadora que entraba por valla contraria para colocar el 1-3 en el marcador, un resultado que no duraría demasiado, ya que nuevamente Pía conseguía hacer una diagonal y encontrar posición de tiro para colocar un disparo cruzado a media altura que se convertía en el 1-4 a falta de 1 minuto para acabar la primera parte, resultado con el que se llegaría al descanso.

En la segunda parte APG aumentaría su ventaja hasta el 1-6, y parecía que el partido no iba a tener mucho más que ofrecer, en una jugada DiverPatín conseguía sacar provecho de una azul, y el posterior directo para colocar el 2-6 en el marcador, para 30 segundos más tarde colocar el 3-6, un resultado que dio alas a las locales y empezaron a apretar, subiendo el tono físico del partido, en el que hasta el momento se llevaban 4 y 5 faltas respectivamente.

Cuando peor parecía estar pasándolo APG, en una jugada Sofía se internaba y la jugadora de DiverPatín la derribó, recibiendo una tarjeta azul a falta de 4 minutos.

Sara fue la encargada de lanzar la falta directa, a la que no le tembló el pulso y movió muy bien a la portera, colocando el 7-3 y dando tranquilidad al equipo. Al final DiverPatín conseguiría el 4-7 final, y tiempo hubo para una tarjeta azul más y un directo que tiró Pia, pero no hubo suerte y el marcador no se movió más.

Este resultado permite a APG dormir como segundo clasificado por primera vez esta temporada, y sacando 2 y 3 puntos al tercer y cuarto clasificado respectivamente.