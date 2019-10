Aplazada la Ruta por la Calidad dedicada al viñedo

La ruta del Banco de Tierras prevista para este domingo a las 10:00 horas se ha tenido que aplazar para el próximo domingo 20 de octubre a la misma hora por la lluvia intensa que ha empezado a caer justo cuando se iba a iniciar la marcha desde el jardín de la Alameda de Villafranca del Bierzo.

El alcalde de la localidad, José Manuel Pereira, la presidenta de la Denominación de Origen Bierzo, Misericordia Bello, y el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, han lamentado que la actividad no se haya podido realizar. Según explicó el presidente, no se esperaban lluvias hasta la una de la tarde y por este motivo no se había tomado la decisión con anterioridad. Medio centenar de senderistas se habían congregado para realizar la ruta y allí fueron informados de la decisión de aplazarla para el próximo fin de semana.

Además de la ruta del viñedo, el Banco de Tierras tiene previstas otras dos, la dedicada al castaño y la del botillo. Esta última se realizará este año por primera vez.