Apoyo institucional a la protesta contra las eólicas

Gerardo Álvarez Courel y Olegario Ramón, junto a otros representantes políticos, en la protesta contra los macroparques eólicos / EBD

La protesta contra los macroparques eólicos en el Bierzo y Cabrera contó con la presencia de destacadas figuras políticas de la comarca, como el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, acompañado por casi todo su equipo de Gobierno, o el alcalde de Corullón y responsable de Infraestructuras de la Diputación de León, Luis Alberto Arias.

Álvarez Courel recordó que el Consejo ya presentó alegaciones contra el proyecto de Trabadelo, así como aprobado diversas mociones para que haya un criterio adecuado para la instalación de renovables: “Debemos exigir a la Junta una moratoria para que el Gobierno de España prepare una normativa que impida este asalto a los paisajes naturales, porque no todo vale para la implantación de las energías renovables“, afirmó.

Por su parte, Olegario Ramón recordó que “la Unión Europea ha determinado que de aquí a 2050 tenemos que proceder a la descarbonización y eso significa apostar por las renovables, pero debe hacerse una planificación adecuada y que respete íntegramente aquellos territorios en los que el patrimonio natural es esencial para su futuro, como ocurre con la mayor parte del Bierzo. Por eso, el Ayuntamiento de Ponferrada ha presentado alegaciones tanto al proyecto de Barjas como a los de Cabrera. Eólicas sí, pero no de cualquier manera ni en cualquier sitio”, remató.

Luis Alberto Arias, alcalde de uno de los municipios directamente afectados por los proyectos para el occidente berciano y que ya presentó en su día las correspondientes alegaciones, insistió en que “Corullón es un paraje natural y una zona sensible en la que ahora pretenden instalar estos parques. El Bierzo Oeste no es sitio para las eólicas, hay que estudiar los proyectos uno a uno y no permitir que las empresas hagan su agosto”.

Además, Arias lanzó una reflexión, ya que “hay algo que no entiendo. Se supone que las energías renovables deben reducir las emisiones de CO2, pero para instalarlas van a destruir la masa forestal que se encarga naturalmente de ello. No se entiende, es totalmente incoherente”.