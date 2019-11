Aprobado el primer paso para la municipalización del transporte público de Ponferrada

Olegario Ramón, alcalde de Ponferrada / QUINITO

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó en su sesión de este viernes el inicio de la tramitación del ‘contrato puente’ del transporte urbano, paso previo a la municipalización del servicio. Con los votos a favor de PSOE, Coalición por el Bierzo y Podemos y la abstención del resto de concejales se dio el visto bueno a la gestión mediante un contrato de servicios que conlleva prestaciones directas en favor de la ciudadanía que tendrá una duración de dos años, prorrogables a uno más, durante los cuales se estudiará la manera de asumir la gestión directa por parte del Consistorio.

Los turnos de palabra estuvieron marcados por la “retrospección histórica”, como lo definió Olegario Ramón, y los portavoces de USE Bierzo, Samuel Folgueral, y Ciudadanos, Ruth Morales, manifestaron sus dudas sobre el coste del proyecto y la situación de la actual plantilla de trabajadores, mientras que Tarsicio Carballo, del PRB, aseguró que “no es nuestro proyecto, pero nos parece bien municipalizar el servicio”. La portavoz de Podemos, Lorena González, mostró su aprobación “a pesar de que no es el modelo que defendemos, que es la gestión directa, pero más valen dos años de prórroga y hacerlo bien”. Por su parte, el portavoz del PP, Marco Morala, lanzó una pregunta al alcalde señalando que “si en estos dos años se acredita que es mejor otro tipo de gestión que la directa, ¿qué decisión tomará?”, mientras que Pedro Muñoz, de Coalición por el Bierzo, destacó que “hoy por fin va a pasar algo relevante en Ponferrada y pondremos en orden el contrato actual, que está en situación de alegalidad desde 2012”.

Por parte del PSOE, el concejal de Movilidad, Antonio Cartón, incidió también en esa alegalidad “que ha durado siete años y que vamos a solucionar en seis meses. No entiendo las prisas que les inquietan ahora a los que no fueron capaces de solventar el problema en 20 años de gobierno”. Cartón aseguró que “la gestión directa supondrá un ahorro, pero primero debemos prepararnos. Los informes acreditan que se están haciendo bien las cosas”.

El propio alcalde, Olegario Ramón, cerró el turno de intervenciones para señalar que el contrato de 2+1 años “no es el modelo idóneo, porque apostamos por la gestión directa, pero yo siempre hablé de una situación transitoria antes de llegar a esa gestión directa. Entre la alegalidad y esto, no tenemos dudas”. Además, recomendó a los concejales de la oposición “cuidado con la retrospección histórica. Nosotros no vamos a volver a las conversaciones de la Enredadera”. Además, adelantó que a partir del 1 de enero ya no habrá reconocimientos extrajudiciales de deuda para pagar el déficit de la actual concesionaria, sino que se hará mediante “facturación pura y dura”.