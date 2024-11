Aprobado el techo de gasto en Castilla y León con el llamamiento a un pacto para los Presupuestos de 2025

El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó este miércoles el límite de gasto no financiero para 2025, una medida impulsada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien instó a un “gran pacto” para garantizar la presentación de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Con el único apoyo del Grupo Popular (31 votos), el techo de gasto salió adelante gracias a la abstención del Grupo Socialista, Por Ávila y Francisco Igea, mientras que Vox, UPL-Soria Ya y Unidas Podemos votaron en contra.

Fernández Carriedo consideró el techo de gasto, fijado en 13.490 millones de euros (un 3,82 % más que el año anterior), como un “punto de partida” prudente y un respaldo al anteproyecto presupuestario, que será negociado en las próximas semanas. El consejero hizo un llamamiento a todas las formaciones para alcanzar un acuerdo que permita avanzar en una reducción de impuestos, un refuerzo de los servicios públicos y el desarrollo del mundo rural.

La oposición, sin embargo, expresó dudas sobre la disposición de la Junta a dialogar. Rosa Rubio, portavoz socialista, lamentó la falta de avances en la comunicación entre ambas partes y exigió que los Presupuestos se registren en las Cortes de inmediato. Rubio también anunció que el PSOE presentará enmiendas para priorizar áreas como sanidad, educación y vivienda, entre ellas la creación de un parque público de vivienda y la gratuidad de libros de texto.

Vox, por su parte, criticó duramente al presidente Mañueco por no responder a sus condiciones. “Desde septiembre no hemos recibido una llamada para negociar”, declaró su viceportavoz Carlos Menéndez, quien acusó a la Junta de actuar en solitario y no respetar los acuerdos alcanzados en la etapa de coalición.

Francisco Igea, procurador independiente, consideró que la Junta actúa con falta de transparencia y pidió que el anteproyecto presupuestario se someta a debate en las Cortes. Unidas Podemos, representado por Pablo Fernández, cuestionó la ideología fiscal del techo de gasto y advirtió que la medida beneficia la privatización de servicios públicos.

Desde el Grupo Popular, Rosa Esteban defendió el límite de gasto como una herramienta “prudente y avalada” por la AIReF y criticó al PSOE por no mostrar disposición real para negociar. En su respuesta final, Fernández Carriedo insistió en la apertura al diálogo para elaborar unas cuentas que atiendan a las necesidades de Castilla y León, reiterando que la aprobación del techo de gasto es solo el primer paso hacia un presupuesto que respalde la economía y los servicios esenciales.