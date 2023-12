El Embutidos Pajariel Bembibre sigue sin encontrar la reacción

El equipo berciano cayó en la cancha del Araski y no conoce la victoria después de once jornadas (60-50)

Embutidos Pajariel Bembibre. / Rodo López

El Embutidos Pajariel Bembibre sumó una nueva derrota, y ya son once en otras tantas jornadas, en la cancha del Kutxabank Araski. El cambio en el banquillo berciano y la llegada de Bea Pacheco a la dirección del equipo no han servido para cambiar la inercia del equipo, que no tuvo opciones ante las vitorianas (60-50).

El Araski dominó de principio a fin el partido con una férrea defensa que maniataba a las bembibrenses y al descanso dominaba el equipo vasco por ocho puntos de diferencia (30-22). El golpe definitivo llegó tras la reanudación, con un parcial de 18-8 en el tercer cuarto que dejó todo decidido.

Lo más positivo para Bembibre fue la reacción en el último periodo, demostrando que el equipo no se deja ir, aunque el último parcial de 12-20 apenas sirvió más que para maquillar el marcador final en Mendizorrotza.

KUTXABANK ARASKI (60): Hill (5), Van Den Adel (14), Gretter (5), Alarcón (3) y Seda (6). Después jugaron Aliaga (15), Hermida (5), Brewer (7) y Burani (0).

EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE (50): Garraud (8), Balogun (10), Soeiro (2), Moya (3) y Toussaint (12). Después jugaron Otto (10), Etxarte (1), Senicar (2) y Martín (2).

PARCIALES: 15-10; 30-22 (descanso); 48-30; 60-50.

ÁRBITROS: Albacete Chamón, Morales García-Alcaide y López Lecuona.

PABELLÓN: Mendizorrotza.