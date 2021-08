Archivada la pieza astorgana del caso ‘Enredadera’

El alcalde Arsenio García, acompañado por los concejales del equipo de Gobierno, habla del futuro del ayuntamiento. / Astorga Digital

El juzgado de instrucción número 2 de Astorga confirma el archivo de la pieza astorgana del conocido ‘Caso Enredadera’ por ausencia de pruebas que pudieran incriminar a todos los inicialmente acusados. El exalcalde de Astorga, Arsenio García, el exteniente de alcalde Pablo Peyuca González, y los concejales Javier Guzmán y Manuel Ortiz quedan libres de todo cargo tras archivarse el caso.

Por el momento los exacusados astorganos no han realizado ninguna declaración al respecto. Las pruebas aportadas saltaron tras las conversaciones teléfonicas grabadas con dos empresarios de la provincia y ya han pasado ocho meses desde que el fiscal solicitara el sobreseimiento.

Antecedentes

El excalde de Astorga Arsenio García y los concejales Pablo Peyuca, Manuel Ortiz y Javier Guzmán fueron acusados por el empresario Ángel Luis García ‘El patatero’, en conversaciones telefónicas grabadas por la Policía Nacional, de favorecer contratos de obras públicas.

La Policía Nacional comenzó la investigación de más de 60 ayuntamientos en todo el territorio nacional, según las primeras informaciones, en torno a posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos, aunque no se descartaban otros tipos de contratos. La Policía se incautó el pasado julio de 2018 de documentos en los servicios municipales de Astorga, naciendo así la “piez aastorgana” del Caso Enredadera que no tenía relación con tráfico o la gesión de multas. Cotejando expedientes, no se encontró “acto delictivo” en la actuación de estos ediles ni en la del exalcalde de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas.