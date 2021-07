Gerardo Álvarez Courel: “Todas las instituciones estamos viendo el potencial turístico de la arquitectura tradicional del Bierzo”

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel. / QUINITO

Gerardo Álvarez Courel (Bembibre, 1966) tiene claro que el arquitectura tradicional del Bierzo es un valor en auge y que la institución que preside, el Consejo Comarcal del Bierzo, debe apostar por la rehabilitación y recuperación de sus edificios tradicionales. La entidad comarcal lo hace por dos vías: mediante el Plan de pequeñas obras, con el que se financian actuaciones de las juntas vecinales, que muchas veces se trata de rehabilitaciones de hornos, palomares, molinos y otros edificios tradicionales; y apoyando los premios Palacio de Canedo, que recompensan, precisamente, las mejores de ese tipo de actuaciones.

Además, el Patronato de Turismo, en el que participa la institución comarcal presidida por Courel, se sirve en ocasiones de este elemento de atracción, el patrimonio arquitectónico del Bierzo, para complementar, junto a los elementos monumentales, la oferta que se exhibe en muestras y ferias de turistas. El visitante busca esas señas de historia y autenticidad y desde el Consejo Comarcal, bajo la batuta de Gerardo Álvarez Courel, se sigue avanzando para proporcionarlas.

La arquitectura tradicional del Bierzo es uno de los atractivos de esta comarca. ¿Se tiene en cuenta esto en el Consejo?, ¿cómo se impulsa el cuidado de este patrimonio desde esta institución?

Nosotros colaboramos con los premios Palacio de Canedo que hace la Fundación Prada a Tope que, precisamente, lo que buscan es promocionar la recuperación de ese patrimonio que tenemos, tanto de particulares como de instituciones públicas (ayuntamientos, juntas vecinales…). Contribuimos en la parte que tiene que ver con la rehabilitación por parte de instituciones públicas. Hasta el año pasado, el Consejo entregaba los tres premios, con una cuantía de 3.500 euros (2.000 euros el primero, 1.000 euros el segundo y 500 el tercero). Ahora hay un accésit, un cuarto premio que pone un ayuntamiento, precisamente porque todas las instituciones están viendo la proyección que eso tiene para generar un atractivo para que aumenten las visitas.

En general, ¿se puede ver que en la comarca vayamos dando mayor importancia al cuidado de la arquitectura tradicional del Bierzo?

Se ve. No hace falta más que ir por cualquiera de los pueblos. Hace años, muchas casas que se construían o rehabilitaban lo que había era ladrillo, bloque gris… luego se puso ese bloque split, que imitaba a la piedra (pero realmente no lo es). Hoy en día, cuando uno va a los pueblos sí se ve que las rehabilitaciones de vivienda pretenden mostrar la piedra, los corredores de madera o lucir esos tejados con pizarra. En todo esto, se ha mejorado muchísimo. Y la prueba de que ha mejorado es que tenemos a Peñalba y, recientemente, a Molinaseca entre los pueblos más bonitos de España. Además, hubo una promoción de los pueblos más bonitos de Castilla y León que ganó Villafranca.

La gente se va dando cuenta de que tenemos un potencial de atracción turística y cultural. Ese potencial de atracción hace que la gente quiera arreglar las casas en sus pueblos para que se parezcan más a lo que eran antaño. Puedo dar ejemplos de cada uno de los pueblos que he visitado recientemente, desde Cantexeira a Carracedo de Compludo, para ir a la cascada del Gualtón. Cada vez, va apareciendo una mayor mentalización en los propietarios de las casas para que la restauración sea compatible con el entorno.

Desde el Consejo, ¿notan que esa puesta en valor de la arquitectura tradicional del Bierzo tenga el apoyo firme de ayuntamientos y juntas vecinales?

Veo que hay una evolución hacia ese interés, para que cuando la gente visite los pueblos no vea ladrillo y bloque de color gris sino que vea casas que son compatibles con el entorno que tienen. Eso es muy importante y los propios ayuntamientos se están dando cuenta. Hay ingentes ejemplos, como puede ser Canedo. Pero en cualquier pueblo, cuando se construye o se rehabilita una casa, se pretende que sea lo más parecido a lo que teníamos con anterioridad; con materiales modernos, por supuesto, pero conservando esos corredores de madera, etcétera, que son los símbolos de la construcción en nuestra comarca.

¿Qué nivel de colaboración encuentran en la Junta de cara a la protección de la arquitectura tradicional del Bierzo?

El Consejo no legisla, quien lo hace es la Junta y los ayuntamientos. A la Junta siempre le hemos pedido que se implique más en las ayudas que se dan a la restauración de edificaciones que se pretenden mantener. Y tienen que implicarse. Creo que hay voluntad de hacerlo, y en los últimos años había voluntad… pero no había dinero. Tiene que haber dinero: no podemos despachar, como creo recordar que hubo en su tiempo, con 90.000 euros las ayudas a la rehabilitación de edificios de toda la provincia de León porque eso, realmente, no da para nada. Si queremos presumir de un patrimonio histórico, de todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de edificios antiguos y queremos que los pueblos sean visitables porque generan ese interés ya que tienen una construcción de lo que era antaño, pues tenemos que invertir dinero.

Nosotros, a través del Plan de pequeñas obras, impulsamos rehabilitaciones de edificios. Con ese plan que desarrollamos con fondos que nos transfiere la Diputación, las juntas vecinales muchas veces rehabilitan los edificios. Vemos que se están recuperando para que sean acordes con el entorno. Es un pequeño granito de arena que ponemos, 5.000 o 6.000 euros (en función de la población que tenga la junta vecinal), para que se puedan rehabilitar esos edificios. Ahí conseguimos algo.

De cara al sector turístico, ¿se promociona la arquitectura tradicional del Bierzo, como complemento a sus atractivos monumentales?

Sí. Alguna vez que hemos llevado algún vídeo en el que también se vende la arquitectura tradicional como un atractivo para los visitantes. Hacemos una promoción conjunta, con los ayuntamientos, de ese atractivo. Con los recursos del patronato, que son pocos, participamos de cara a promocionar también la arquitectura tradicional de la comarca, con la cual, como dije antes, los bercianos nos estamos sensibilizando cada vez más.

Todos esos edificios tradicionales están despertando el interés de las juntas vecinales y ayuntamientos. Creo recordar que uno de los primeros premios Palacio de Canedo lo llevó un lagar en Rodanillo. Muchas de esas obras se financian con el Plan de pequeñas obras. Algunos trabajos que se premian son fruto de ese plan.

Puede leer más noticias sobre arquitectura tradicional del Bierzo en EL BIERZO DIGITAL