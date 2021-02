Arranca un proyecto para eliminar los vertederos ilegales del Bierzo

Vertedero ilegal en el Bierzo. / Mirada al vertedero

Cuatro miembros de la asociación cultural “El Filandón berciano” (Judit y María Jiménez, Dennís Álvarez y Rubén Bodelón -los tres primeros de Cacabelos y el cuarto de Camponaraya) han puesto en marcha un proyecto para acabar con los vertederos ilegales que hay en la comarca del Bierzo. Lo han bautizado “Mirada al vertedero” y su objetivo es, en primer lugar, localizar y clasificar todos aquellos emplazamientos en los que puedan encontrarse residuos en zonas campestres de la comarca y, después, impulsar su correcta eliminación. Es decir: el fin de los vertederos ilegales en el Bierzo.

Lo hacen con la convicción de que sólo la implicación y la colaboración de la ciudadanía puede llevar a buen puerto la empresa y con la esperanza de que sirva asimismo para aumentar la concienciación sobre los efectos de los residuos que generamos los seres humanos y la necesidad de tanto reducirlos como de hacerse cargo adecuadamente de ellos. Colaborar con ellos es muy fácil: solo hay que hacerles llegar una foto y la localización de los espacios degradados por basura y residuos en el campo que conozcamos.

La primera fase del proyecto, nos explica Judit Jiménez, pasa por generar un mapa colaborativo donde se ubiquen los puntos de la geografía berciana que han sido ensuciados con cualesquiera tipos de residuos. Para que este mapa colaborativo sea lo más exhaustivo posible, animan a la participación de la ciudadanía, que puede enviar las fotos de dichos vertederos ilegales (acompañadas de su localización) al correo electrónico [email protected]

Para estos jóvenes, se trata de que todas aquellas personas que quieran apoyar la iniciativa colaboren enriqueciendo ese mapa, que van a elaborar usando, en principio, software del Instituto Geográfico Nacional. El Filandón es una asociación cultural multidisciplinar que busca preservar el patrimonio cultural y natural de la comarca en la que un grupo amplio de jóvenes de diferentes formaciones que han regresado al Bierzo tras sus estudios ponen en común propuestas y conocimientos. Por ello, se sienten capaces de poner en marcha proyectos de distinto tipo para recuperar el entorno rural, generar posibilidades para quienes quieren quedarse y trabajar en la comarca y, en definitiva, construir un futuro mejor para el Bierzo. Para ello, aportan los conocimientos aprendidos durante sus estudios y sus ganas de trabajar para mejorar las cosas.

Según cuenta Judit Jiménez, una bióloga que se ha especializado en gestión de la fauna silvestre y del Medio Ambiente, el proyecto “Mirada al vertedero”, que no ha hecho más que comenzar, ya ha recibido una veintena de localizaciones y fotografías. El hecho de que haya personas que están colaborando con esta recién nacida iniciativa, acercándose a esos puntos para fotografiarlos, les hace pensar que la implicación que van a alcanzar lo va a convertir en un éxito. No es, explica Judit, algo que vaya a terminar a corto plazo, sino que la idea es que arranque y que ese mapa quede abierto para poder alertar y dar cuenta de todos esos basureros que no deberían estar en medio de la montaña.

Acabar con los vertederos ilegales en el Bierzo

Una vez tengan un numero suficiente de localizaciones, planean, primero, organizar esa información y clasificar los vertederos ilegales del Bierzo que encuentren. En esa clasificación, confían en que haya algunos cuya eliminación sea más sencilla, y que no implique riesgo para la salud, en los que mediante apelaciones al voluntariado puedan ser suficientes para resolver la situación. Para aquellos otros que sean clasificados como problemas más severos, tratarán de involucrar a las administraciones o a entidades privadas para que se pueda, finalmente, proceder a la retirada, también, de residuos pesados, voluminosos o dañinos. Dentro de su planificación, esa fase tendrá que esperar a que esté bien consolidada la clasificación de los vertederos ilegales del Bierzo, valorados en su gravedad y diseñado cómo eliminarlos; así como a una condiciones climáticas más propicias, como por ejemplo en verano.

Consideran, asimismo, que esta iniciativa puede ayudar a visibilizar el problema de los residuos y a concienciar en pos de una reducción y mejor gestión de estos. Creen que, entre la juventud, hay hoy en día una mayor conciencia ecológica sobre esta problemática pero están convencidos de que falta mucha más. “Todos generamos muchos residuos y muchas veces no sabes dónde van”, señala Judit, que no descarta que en el seno de esta iniciativa se puedan organizar charlas u otras formas de divulgación.

El proyecto, que acaba de comenzar, va en línea con los objetivos de esta asociación cultural, que busca posibilitar que el Bierzo pueda ser un espacio en el que desarrollar un proyecto de vida, entre otras cosas mediante la recuperación de espacios. “Necesitamos colaboración: cuanta más, mejor clasificación [de los vertederos ilegales]”, para así valorar el problema real y ser capaces de diseñar soluciones, insta Judit Jiménez.