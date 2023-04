Arsénico para autónomos, por compasión

Funcionarios vs Autónomos como título sería para goleada en casa,

por eso me he decantado por título el que se ha quedado aunque la idea

inicial era básicamente enfrentar datos, y la chispa de este artículo

finalmente ha sido un cabreo con el que sigo.

Los funcionarios son los trabajadores que menos trabajan, cosa que es

bien sabida pero quería el dato, que me proporcionó businessinsider.es

en medias: Autónomos, 40,7 horas a la semana. Empleados por cuenta

ajena en empresas privadas, 32,8 horas semanales. Trabajadores del

sector público (funcionarios), 31,5.

Encuentro luego que resulta que los autónomos incluso cotizamos más

para el sistema de previsión social que los funcionarios, ya que éstos

pasan por mutuas, y ya es lo que me faltaba por oír…

22 días al año de vacaciones a colocar a conveniencia, que por tanto

se convierten en unos cuantos más, ya que tienen todos los sábados,

domingos y festivos.

(Hablo todo el rato de la subespecie de funcionarios de la

administración, eh, no de sanitarios, policías o bomberos)

A esos 22 días se van añadiendo hasta 4 más por años de servicio. Y

aún tienen los días de libre disposición, que pueden llegar a 9 al

año.

A ver… 52 semanas que tiene un año, por 2 sábados y domingos a la

semana ya son 104 días libres. Más 14 festivos del año. Más los 22

de vacaciones como mínimo y pongamos 5 de libre disposición. Son 145

días libres al año.

145 días no los he librado yo, sin contar los obligados parones de la

pandemia (únicas “vacaciones” pagadas que he tenido en mi vida), en

los diez años que llevo casado. Sí, lo habéis adivinado, trabajo en

hostelería. No de los pobrecillos que están asegurados 4 horas, les

pagan por 8 y trabajan 12 o más para que disfruten, entre otros, los

funcionarios…

No de esos, pero soy autónomo. Un buen trozo de lo que gano se lo

tengo que pagar al Estado como cotización. Cuando a otros le han subido

el sueldo, a nosotros nos han subido lo que tenemos que restarnos para

pagar como cotización.

Quiero acordarme también de autónomos como los de albañilería,

trabajo a menudo penoso y sin coeficiente reductor: a la misma edad se

jubilan que un trabajador de oficina.

No voy a hablar ahora de lo que hacen algunos funcionarios en los 220

días de trabajo, que con eso ya me metí en el artículo “Los dioses

del trabajo”, pero sí os voy a contar un caso real corto de hoy mismo

que es la que me trajo a escribir este artículo como desahogo:

Voy a sacar el DNI + pasaporte para mi hija pequeña… por segunda

vez, ya que la anterior se me olvidó llevar su partida de nacimiento.

Pero apunto que esa vez anterior nos atendieron personas distintas y con

una buena disposición, y al menos nos hicieron los trámites a los

demás componentes de la familia aún habiendo alguna cosa que no estaba

perfecta por nuestra parte.

Hoy ya llevé ese papel, y vamos a admitir que entendiera yo mal cuando

me dijeron que con ese papel, el libro de familia y los DNIs de los

padres valía. Vamos a admitir que fuera fallo de entendimiento mío el

no llevar un Volante de empadronamiento. Pero a ver, como le dije a la

mujer que me atendió: Tienes aquí el libro de familia, tienes la

partida de nacimiento, en que pone la dirección, que coincide con la de

los DNIs de los padres y con la del DNI de su hermana que hicisteis hace

unos días aquí mismo ¿Dónde va a estar empadronada la niña

pequeña? ¿Se nos ha emancipado con tres años y tiene piso en

Alcobendas? (esto último ya no se lo dije, solo lo pensé).

Pero no. Según ella no podía hacer nada.

Porque claro, ella, desde su pedestal de funcionaria de la

administración, con su sueldo que puede que doble al mío, con sus 145

días libres al año y sus 220 de sufrido trabajo de oficina, tiene que

sacarse más tiempo de no hacer absolutamente nada despachando en unos

segundos a personas para la que tenía asignados tal vez 20 minutos para

atender. Porque a ella le importa un comino que yo haya tenido que hacer

ajustes de agenda para poder ir allí, a media hora de donde vivo, para

sacar un DNI y pasaporte que además arrean bien porque son 12 y nada

menos que 30 euros respectivamente.

Supongo que se tomaría una infusión en ese tiempo libre que se ganó

por aplicar una norma o lo que sea a rajatabla, en lugar de servir al

ciudadano que es para lo que se supone que está.

Afortunadamente hay funcionarias de la administración que realmente

funcionan. Desde luego, los hay que me han arreglado en ocasiones cosas

bastante más complicadas que la falta de un obvio Volante de

empadronamiento que suplían perfectamente otros documentos.

Funcionarios con ganas de trabajar y/o voluntad de ayudar.

Pero se topa uno con artistas así, a la que además no hay quien tosa

porque, precisamente, es funcionaria y va a cobrar lo mismo viendo las

horas pasar que haciendo bien su trabajo, y…

…y leo también que el ministro Escrivá se compromete en Bruselas a

subir las cuotas de los Autónomos a partir de 2026, para que soportemos

casi la mitad de las cuentas que tienen que aumentar para que aguante el

sistema de pensiones.

Y creo que, ya que la consigna parece ser acabar con los autónomos

(¿Y si no los hubiera?) como si del tabaco se tratara, ya solo nos

queda pedir al Ministerio de Sanidad que al menos nos entre el arsénico

por receta.

_Tomás Vega Moralejo _