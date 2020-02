Arsenio Terrón asegura que “en el futuro del Bierzo tiene que intervenir toda la población”

Arsenio Terrón

El director general de la Ciuden, Arsenio Terrón, hizo referencia este viernes a la manifestación por el futuro del Bierzo convocada para el domingo, asegurando que “el desarrollo del Bierzo tiene que pasar por una sintonía con la Ciuden, pero tiene que ir mucho más allá. En el futuro del Bierzo tiene que intervenir toda la población. Mientras sigamos pendientes de lo que hacen las instituciones y no seamos copartícipes de ese futuro, no sé si seremos capaces de alcanzarlo”.

En cuanto al papel de la Ciuden en el desarrollo de la comarca, Terrón adelantó que “en mayo empezaremos a abordar los convenios de transición justa, que es lo que puede significar un salto cualitativo en proyectos de desarrollo territorial, pero hasta que no se publique en el BOE no empezarán a llegarnos propuestas. Hay gente que nos ha ido preguntando, aunque de momento no podemos dar un número ni siquiera aproximado”.