Del anuncio 'se buscan figurantes'... a los Goya que más alegraron al Bierzo

Desde que en julio de 2021 hasta la noche triunfal de 'As Bestas', el proceso de producción y el éxito de esta película se ha sentido como algo propio en la comarca

Premios Goya

Se supo en julio (de 2021): el afamado director Rodrigo Sorogoyen planeaba rodar su próxima película en la comarca del Bierzo. Por entonces, solo había incógnitas, no se podía saber que estábamos ante la que se iba a convertir en la película del año, As Bestas, que la web especializada Filmaffinity (que basa sus puntuaciones en las valoraciones de los usuarios) sitúa entre las 10 mejores películas españolas de la historia y entre las 50 más destacadas a nivel mundial del siglo actual. En su categoría de thriller, se ha colado entre el medio centenar de este tipo de metrajes mejor valorados.

Todo esto no podía saberse al comenzar el rodaje pero estaba garantizado que Sorogoyen se enamoraría del Bierzo. Y así ha sido: el director lo ha manifestado públicamente varias veces hasta punto de que en la ceremonia de entrega de los Goya, cuando se le reconoció como mejor director por su trabajo, As Bestas, se acordó con cariño de los habitantes de los pueblos de la zona, a quienes dedicó el triunfo.

Para la comarca, los precedentes eran pocos: Brumal y Los Montes, películas que en los años '80 se rodaron en el Bierzo y se sirvieron de sus paisajes para arropar sus narrativas. Pero el descomunal éxito de As Bestas no tiene parangón y son pocos los ejemplos del cine español que han cosechado tantos premios, incluidos internacionales, como el conseguido en Japón. En los Goya, ganó nueve estatuillas, algunas de las más importantes: dirección, actores principal y secundario, guion, película... Y entre tanto reconocimiento hubo uno con materia prima Denominación de Origen: el Goya a la mejor dirección de fotografía para Álex de Pablo por este film realizado en gran parte en la comarca del Bierzo.

No es la película con más premios Goya: tienen, igualmente, nueve, Belle époque, Pa Negre y Un monstruo viene a verme; y la superan, con 10, Handia, Blancanieves y La isla mínima. Las dos películas más premiadas en la historia de los Goya son ¡Ay, Carmela!, de Saura, que ganó 13; y Mar Adentro, que obtuvo 14. Lo que no tienen ninguna de ellas, al contrario que Sorogoyen, es una placa en Barjas, localidad en la que le han agradecido así que los eligiera para hacer su película y municipio donde, al igual que en Villafranca del Bierzo, se notó y mucho el paso del equipo de As Bestas durante las semanas de rodaje. La ocasión también fue aprovechada por los estudiantes de Sonido, Imagen y Acompañamiento a la dirección del Centro Integrado de Formación Profesional de Ponferrada, que pudieron estar con el equipo durante la realización de varias escenas.

Y otro lugar del Bierzo donde As Bestas no ha dejado indiferente a nadie ha sido en las salas de los cines La Dehesa, uno de los muchos destinos finales de todo el trabajo realizado en Villafranca, Quintela y Barjas. El éxito de taquilla ha sido un hecho y el metraje sigue sumando semanas en la cartelera del centro comercial El Rosal, espacio de entretenimiento, ocio y cultura al que acuden miles de bercianos, valdeorreses, lacianiegos y cabreireses.

Desde aquel anuncio en busca de figurantes, aquellos rumores sobre una película que se iba a rodar en la comarca, hasta la pasada gala de los Goya, en la que la Academia del Cine tradujo en premios el embelese por el que Sorogoyen ha hecho transitar a todo el país —y a parte del extranjero—, el Bierzo ha mirado atentamente al desarrollo de este proyecto y aplaudido con más ganas que nadie su exitosa culminación. Tal vez pasará mucho tiempo antes de que la zona vuelva a volar hasta los cines de todo el mundo y se vuelva a dejar mostrar a través de la pericia de manos con tanto talento. Pero el film As Bestas es ya de alguna forma, gracias a Rodrigo Sorogoyen y su director de fotografía, Álex de Pablo, un Goya en la vitrina de los paisajes del Bierzo.

"Aparte de fijarse en Carlos Saura todo el rato, ser un buen director creo que es rodearse del mejor equipo posible". El discurso de @sorogoyen al ganar el Goya a la Mejor Dirección por As bestas #Goya2023 pic.twitter.com/8N0Jxl7nxb — Premios Goya (@PremiosGoya) February 12, 2023