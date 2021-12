TVE viaja al rodaje de Rodrigo Sorogoyen en el Bierzo y desvela el pueblo en el que se filma ‘As Bestas’

Hasta el momento, el pueblo en el que se ha filmado esta película ha sido algo desconocido pero TVE lo ha desvelado. Quintela de Barjas, localidad perteneciente al municipio de Barjas, es el pueblo que ha elegido Sorogoyen para ambientar 'As Bestas'

Rodaje As Bestas Rodrigo Sorogoyen / TVE

El Telediario de Televisión Española de este miércoles 8 de diciembre viajó hasta el Bierzo y se introdujo en el rodaje de ‘As Bestas’ que el reconocido director de cine Rodrigo Sorogoyen está realizando en la comarca con figurantes bercianos. Hasta el momento, el pueblo en el que se ha filmado y ambientado esta película ha sido algo desconocido pero TVE lo ha desvelado. Quintela de Barjas, localidad perteneciente al municipio de Barjas, es el pueblo que ha elegido Sorogoyen para ambientar ‘As Bestas’.

“Dar con este pueblo no fue fácil. Durante más de dos meses la jefa de realizaciones peinó varias zonas y, Rodrigo Sorogoyen, con su informe en la mano, visitó esos enclaves hasta llegar al último: Quintela de Barjas”, desvelan en TVE.

La cadena nacional presenta este fragmento de la película bajo la descripción de “Sorogoyen, de la ciudad al Bierzo. A punto de terminar el rodaje de ‘As Bestas'” y lo narran explicando que “vives de memoria hasta que un día te encuentras compartiendo camino con ellos y no vienen solos. Son como unos 80 llegados a esta aldea en la que fijo, durante el año, solo hay un habitante rodeado de no más de 10 casas en pie”.

“Naturaleza imprevisible, un guion escrito en tres lenguas y un tiempo del que no te puedes fiar. As Bestas es el nuevo proyecto de Rodrigo Sorogoyen, 6 años esperando su momento”. Sorogoyen asegura a TVE que “intuía que iba a ser un rodaje muy duro y difícil y sabía que necesitábamos unos medios y una infraestructura muy determinada que yo creía que no podríamos conseguir en ese momento”.

As Bestas trata de “la voluntad de una familia francesa que puede cambiar el destino de un pueblo gallego, ese que sienten como suyo dos hermanos”.

La primera parte de esta película empezó el pasado 16 de septiembre y, durante cuatro semanas, “muestra el final del verano, un lugar hermoso y acogedor, perfecto para el retiro, lleno de áreas verdes y frondosos bosques”. La segunda, “obligó” a esperar hasta el invierno para “mostrar cómo un lugar hermoso puede volverse oscuro, frío y, a veces, hostil”.

Rodrigo Sorogoyen

Rodrigo Sorogoyen es un director español en auge, que en los premios Goya 2019 ganó el premio a la mejor dirección y al mejor guion original -compartido con Isabel Peña- por El reino (2018). La película también ganó los premios Feroz de ese año. Otras de sus películas más conocidas son Que dios nos perdone y Madre.

El director madrileño aseguró que esta será su película “más ambiciosa en todos los sentidos, tanto formal como temáticamente, y en cuanto al diseño de producción”. Sorogoyen dirige esta película y también firma el guión con Isabel Peña. El reparto de la película, rodado en francés, español y gallego, está formado por un reparto nacional e internacional, con actores como Denis Minochet, Marina Foïs, Luis Zahera y Diego Anido. A este equipo de actuación se suman actores no profesionales del medio rural.

Para ver el vídeo completo haz clic aquí.