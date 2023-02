'As Bestas' se lleva el premio a Mejor película extranjera en los César del cine francés

@Les_Cesar

'As Bestas', la película dirigida por Rodrigo Sorogoyen que se grabó parcialmente el Bierzo, ha ganado este viernes el premio a Mejor película extranjera en los César 2023, otorgados por la Académie des Arts et Techniques du Cinéma de Francia. “Gracias por dejarnos ser una pequeña parte del cine francés”, apuntaba Sorogoyen desde el escenario del teatro Olympia de París, en el que tuvo lugar la 48 edición de estos premios. 'As Bestas' se debatía el premio en su categoría con las películas 'Close', 'Boy from Heaven', 'EO' y 'Triangle of Sadness'.

Cabe recordar que el pasado 11 de febrero, 'As Bestas' se llevó nada más y nada menos que nueve Goyas, en la 37 edición de estos premios. Rodrigo Sorogoyen dedicaba el Goya a Mejor dirección "a la gente del Bierzo, de Villafranca, de Quintela, de Barjas", agradeciendo también "a todos los actores no profesionales que trabajaron en la película que nos regalaron su entusiasmo y su humanidad, en especial a José Manuel Fernández Blanco, Pepiño, que nos estará viendo desde arriba".

As Bestas réalisé par Rodrigo Sorogoyen remporte le #César2023 du meilleur film étranger Et c'est déjà dispo sur CANAL+ pic.twitter.com/UufqMAX4GC — CANAL+ (@canalplus) February 24, 2023

AS BESTAS, réalisé par Rodrigo Sorogoyen, #César2023 du Meilleur Film Étranger pic.twitter.com/eDXaoUMhrz — Académie des Arts et Techniques du Cinéma. (@Les_Cesar) February 24, 2023