As festas do Cristo ofrecen un programa amplo e diverso

Agustín González “Tinín” (A Rúa, 1960), alma mater do club ADAS de atletismo, é a persoa encargada este ano de ler o pregón e botar o chupinazo, polo seu destacado papel na dinamización dos deportes de base e escolares en Valdeorras. Precisamente os eventos deportivos constitúen unha parte salientable do programa co Descenso do Sil e a Milla Urbana como máis destacados pola súa historia e impacto social.

As orquestras e as verbenas, grupos de música de rúa, de teatro infantil, concertos, festa das pandillas, xogos para a infancia, fogos artificiais, actos na honra do Nazareno ou arte nas rúas e prazas, conforman un ronsel de actividades gratuitas nun programa pensado para públicos diversos que podedes descargar neste enlace:https://drive.google.com/file/d/1ZCgLIbnMVkdqT70WbLNTiT0sOgiMeWyz/view?usp=sharing