As Xornadas de Folclore chegan ao Barco o mércores 7 de agosto

O paseo do Malecón acollerá este próximo mércores, 7 de agosto, a actuación das Xornadas de Folclore, que este ano chegan á súa XXXVI edición. Nesta ocasión, no programa están incluidos seis grupos, dos que a metade -Bolivia, México e Serbia- se presentarán no Barco a partir das 22,30 horas.