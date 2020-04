Asaja asegura que las lluvias de las últimas semanas han sido “muy beneficiosas” para el campo

La asociación señala que en la DO Bierzo “el estado de la viña es óptimo” aunque “el principal riesgo en próximas fechas sería una helada tardía”

Viñas del Bierzo / QUINITO

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja, en León aseguró hoy que las lluvias caídas en las últimas semanas, superiores por lo general a los cien litros por metro cuadrado en todas las comarcas entre los meses de marzo y abril “han sido muy beneficiosas para el campo, aunque han retrasado las labores de siembra de cultivos de regadío y del girasol en secano y regadío”, a lo que se suma que “las abundantes lluvias de primavera desencadenan enfermedades por hongos que afectan a muchos cultivos”.

La expectativa de cosecha en cereales de invierno, Asaja apuntó que “es buena, aunque todavía quedan por delante dos meses decisivos”. Estos cereales de invierno, que son trigo, cebada, avena y centeno, se encuentran “en un grado de desarrollo óptimo”, aunque existen “fuertes ataques de enfermedades fúngicas como la roya y la septoria en las fincas de trigo, que los agricultores están tratando de forma general y sistemática para frenar su desarrollo”.

En el caso de los forrajes, la asociación agraria consideró que “tienen un desarrollo extraordinario y prácticamente han finalizado ya su ciclo”, acercándose el momento de la recolección. Sin embargo, “el éxito para el agricultor dependerá de que en el momento de recogerlas haya unos días de clima estable para que no se mojen en la fase de henificado o ensilado”. No obstante, para la alfalfa la cosecha en este primer corte “no es tan halagüeña”, ya que las heladas y una plaga de gusano verde “ocasionaron daños de los que la planta no se ha recuperado”.

Respecto al girasol, Asaja afirmó que “es muy poco el que está nacido y la mayoría se está sembrando estos días” y se mostró a la espera de “un incremento de las siembras en secano de al menos el 20 por ciento”, ya que “cada vez más agricultores piensan en él como alternativa al barbecho en los secanos de mayor calidad”.

También se encuentran en buen estado los pastos, tanto de montaña como en tierras de ribera y meseta, aunque la cosecha de los prados de siega se decide en los meses de mayo y junio, por lo que “dependerá de que caigan lluvias frecuentes y no haya heladas o temperaturas frías en fechas ya tardías”.

Respecto a la patata y las alubias, las siembras se harán en próximas fechas, mientras que en el caso del cultivo del maíz la mayoría de las siembras no se han hecho debido a que se interrumpió la campaña por las lluvias. No obstante, “se prevé una superficie de cultivo al alza que superará las 71.800 hectáreas del récord de siembra que supuso el pasado año”, a lo que se suma que, “con abundante agua en los pantanos y casi la mitad de la superficie de cultivo bajo sistema de riego modernizado, lo previsible es la normalidad en este cultivo”.

Las viñas

En cuanto al viñedo, para Asaja “el estado de la viña es óptimo”, ya que “está brotada y se están dando tratamientos, sobre todo en la DO Bierzo, para controlar las enfermedades fúngicas”, aunque “el principal riesgo en próximas fechas sería una helada tardía”, al igual que lo sería para el lúpulo, que en este momento se encuentra en las primeras fases, con la planta brotando.

Finalmente, respecto a los frutales, Asaja señaló que las heladas causaron daños en los perales, aunque aún es pronto para fijar su alcance. Por su parte, los manzanos, de floración más tardía, evolucionan con normalidad, mientras que en los cerezos la fruta que hay en árbol es muy desigual de unos a otros, y las últimas lluvias están causando daños en las más tempranas perdiendo calidad comercial, aunque “las expectativas de cosecha son mejores que en los últimos años”.