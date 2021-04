Médicos del hospital alertan del deterioro de la asistencia sanitaria en el Bierzo

Hospital El BIerzo. / QUINITO

La asistencia sanitaria en el Bierzo sigue siendo objeto de polémica. Recientemente, los cierres en consultorios y la reorganización de los servicios de atención primaria de Pediatría han suscitado debate, desencanto e incluso indignación. Este lunes, un grupo de médicos del Bierzo ha denunciado en una carta el “deterioro paulatino de la asistencia sanitaria en nuestro Hospital”. Deterioro, aseguran, “debido a la mala planificación mantenida desde hace varios años” y que habría afectado a servicios como los de “Urología, Radiología, Neumología, Dermatología, Pediatría, Cirugía General, ORL, Cardiología, Oftalmología, o Traumatología”, señalan.

De acuerdo con los denunciantes, solo están cubiertas el 65% de las plazas estructurales “y en algunas especialidades como Radiodiagnóstico el 50%, Dermatología el 22% y Cardiología el 21%”.

“Esta situación se ha visto agudizada con la crisis del servicio de Oncología. Las bajas laborales de tres compañeros oncólogos y la renuncia de del cuarto demuestra la incapacidad de nuestros rectores de buscar una solución que funcione a corto, medio y largo plazo sin que se pierda la identidad del Hospital El Bierzo, que no se olvide es el referente sanitario para una población de 150.000 personas”, recuerdan en su misiva.

Para estos facultativos, “la solución ‘parche’ en forma de oncólogos provenientes del CAULE [el hospital del León capital] que han venido y vendrán por la tarde a pasar consulta con el apoyo de uno o dos residentes de ultimo año por las mañanas, que podría comprenderse como una solución muy temporal, esconde la intención de que el servicio de Oncología de nuestro Hospital desaparezca para quedar convertido en un apéndice ambulatorio del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario de León”.

Asistencia sanitaria en el Bierzo

Opinan que “los pacientes oncológicos son atendidos en horario de tarde con una organización que no se adecúa a la de nuestro Hospital (ejemplo es el deterioro de los Comités Oncológicos en los que se deciden los tratamientos al faltar los oncólogos que sólo estarían de tarde) y que pretende se cambie en función de sus intereses como si nuestro Hospital no tuviera entidad propia”.

Para los médicos que han firmado la carta, no se debe asentir al argumentario que afirma que “no hay oncólogos dispuestos a trabajar en nuestro Hospital” y que el problema sea que no se encuentran profesionales que quieran venir a trabajar y vivir al Bierzo. Desde su punto de vista, no faltan médicos, “solo están mal distribuidos”.

Según estos sanitarios, habría que evitar crear “plazas ficticias en grandes hospitales” de Castilla y León, lo cual se ejecuta, a su juicio, “basándose en interés locales”.

Los firmantes cuantifican en 860 los tumores malignos diagnosticados en el Bierzo y Laciana en el año 2019. “¿Qué oncólogo cercano se ocupará de ellos? ¿Quién será su oncólogo de confianza? ¿Qué estructura cercana y cómoda para el paciente se encargará de su diagnóstico, tratamiento y seguimiento?¿Los pacientes oncológicos del Bierzo serán los últimos de la cola, serán pacientes de segunda como ya viene ocurriendo con pacientes de otras especialidades (trauma…) desde hace tiempo?”, se preguntan en su carta.