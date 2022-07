La Asociación Estación-Temple denuncia que el Ayuntamiento de Ponferrada les debe 1.386 euros

Imagen de la sede de la Asociación de Vecinos La Estación- Temple. / QUINITO

El presidente de la Asociación de Vecinos Estación-Temple, Ricardo Conde Martínez, eleva una denuncia ante el Procurador del Común contra el Ayuntamiento de Ponferrada. El grupo alega que la institución ha incurrido en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima, y piden al Procurador que medie para que al grupo de vecinos les sean abonados los 1.386 euros que denuncian que la institución ponferradina les debe por los gastos consecuencia del mantenimiento del barrio.

Según Conde, entre los meses de mayo y septiembre del año 2019 la Asociación procedió a la restauración completa de dos edificios públicos, que eran propiedad del Ayuntamiento y fueron puestos a disposición de la Asociación de Vecinos; así como el arreglo de una fuente. Las facturas de los materiales empleados fueron entregadas en el Registro del Ayuntamiento el 15 de julio de 2020 para que desde la institución se les reembolsara el importe, algo que Conde denuncia que nunca ocurrió.

Las razones que se dieron desde el equipo de gobierno para no realizar el abono fueron, según recoge la queja, que se carecía de presupuesto en el Ayuntamiento de Ponferrada. La Asociación explica que las facturas volvieron a ser registradas hasta en dos ocasiones más, pero que siguen sin recibir respuesta de los políticos. Ricardo Conde declara en el escrito elevado al Procurador que “resulta insultante que, pese a las llamadas y registros durante el año 2020 y pese a salvo que mientan (sobre) que no tenían dinero, decir que en el 2021 no se pueden pagar facturas del año anterior es una absoluta contradicción”.