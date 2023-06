Asociaciones feministas de Ponferrada piden a CB que no permita la entrada de Vox en el gobierno municipal

Sostienen que "no pueden escudarse en que ellos pactan con el PP porque cogobernarían con Vox, vistiendo al bercianismo de ultraderecha"

Sábados sin Sol en Ponferrada. / EBD

Las asociaciones feministas Mujeres Progresistas Bercianas, Mujeres por la Igualdad Bierzo y Laciana, Asociación Clara de Campo, Federación de Asociaciones de Vecinos, englobadas dentro de la Plataforma Contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana han instado a los partidos políticos, "en especial a Coalición por el Bierzo", a que impidan y no permitan a Vox gobernar en el Ayuntamiento de Ponferrada.

En un comunicado, señalan que Vox "dice que la violencia no tiene género, que la igualdad entre hombres y mujeres no tiene sentido, que las mujeres ejercen de víctimas para aprovecharse de la ley integral, que adoctrinan en 'ideología de género', que han llamado degenerados al colectivo LGTBI+" o que "piden la derogación de la ley de violencia de género y la supresión de asociaciones y organismos feministas", entre otras cosas que lo convierten en "un partido que está intentando hacernos retroceder en derechos fundamentales", por lo que consideran que "no debería estar en las instituciones gestionando fondos públicos, negociando y jugando con nuestros derechos y libertades".

Así, ante la posibilidad de que el próximo 17 de junio el nuevo gobierno municipal quede conformado por un tripartito formado por PP, Coalición por el Bierzo y Vox, sostienen que CB "no puede escudarse en que ellos pactan con el PP porque también lo hacen con Vox, porque ellos cogobernarían con Vox, vistiendo al bercianismo de ultraderecha".

Del mismo modo, señalan que "las feministas de Ponferrada no podemos mirar hacia otro lado, actuamos y rebatimos firmemente las ideologías que nos llevan a la más absoluta indefensión y al ostracismo. A la extrema derecha se les rebate con argumentos sólidos e información veraz, pero nunca cediéndoles espacios y dejando que entorpezcan el camino del progreso y la igualdad. Un partido que blanquea la dictadura de Francisco Franco, que lleva en sus listas condenados por violencia machista, que miente en las cifras de violencia entre los jóvenes migrantes y refugiados, que retuerce los datos para criminalizar a colectivos vulnerables, no es un partido digno de nuestra ciudad y las y los ponferradinos no nos merecemos que Vox gobierne en nuestro ayuntamiento".