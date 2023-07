Asodebi trabaja en una nueva estrategia para acceder a los fondos Europeos

José Luis Ramón. / QUINITO

El grupo de acción local Asociación para el Desarrollo del Bierzo (Asodebi) se encuentra inmerso en el diseño de una nueva estrategia para acceder a nuevas líneas de ayudas de la Unión Europea, con el objetivo de seguir trabajando por el mundo rural. Con este objetivo, sus responsables iniciaron este martes una ronda de contactos con colectivos económicos, políticos y sociales, para trabajar en proyectos más adecuados a cada zona. Estas subvenciones se aprobarán a finales de este año y se extenderán hasta 2030.

El presidente de la asociación, José Luis Ramón, confirmó que ya se ha reunido con agentes del sector agrícola, que proponen acciones enfocadas hacia las nuevas tecnologías, muy importante hoy en día para, por ejemplo, vender sus productos. El objetivo es ofrecer a los pueblos proyectos que aporten “valor añadido” y que de verdad sirvan para dinamizar esos territorios.

“Nos piden antes que apoyemos la creación de un pequeño supermercado en un pueblo, que no subvencionar una máquina de una empresa ubicada en el medio rural. Eso no genera valor añadido y el supermercado sí”, explicó Ramón.

El grupo de acción local también escuchó a los ayuntamientos, parte muy importante de este trabajo. Con todas esas ideas, Asodebi se encargará de redactar las nuevas líneas de actuación, con el que espera conseguir “importantes fondos”. Al menos, igualar el presupuesto del anterior programa, en el que gestionó 4,5 millones de euros, con los que se han puesto en marcha un centenar de proyectos.

Ramón advierte de que es necesaria más ayuda para frenar la despoblación, ya que no sirven de nada estas ayudas económicas si los pueblos no cuentan con servicios básicos. “Parece que no estamos consiguiendo mantener el mundo rural. Si no corregimos esta hemorragia el fin llega”, lamenta. “No sirve de nada que las administraciones den dinero si luego se les quita el médico, el maestro o se les cierra la farmacia y el banco”.