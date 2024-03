Asprona Bierzo lanza una campaña para reivindicar los logros de las mujeres trabajadoras con discapacidad intelectual. / AP

Asprona Bierzo lanza la campaña #EmpodéraTe con T con el objetivo de reivindicar los logros de las mujeres trabajadoras con discapacidad intelectual, coincidiendo con la semana de la mujer que culmina con la celebración, hoy, del Día Internacional de la Mujer.

Una campaña que se ha podido ver estos días en sus redes sociales para visibilizar el talento y la capacidad de estas mujeres, promover la inclusión y la transformación social, e inspirar a mujeres y niñas con discapacidad a ser protagonistas de sus propias vidas.

Las protagonistas son Bea, Pilar, Mari Carmen, Ana y Josefina, que forman parte de su centro especial de empleo, y Mercedes, que trabaja en la tienda Decathlon Ponferrada. Todas ellas posan con una T que representa valores y conceptos que las empoderan, como el trabajo, la transformación social, la toma de decisiones, el talento, que son transgresora y el triunfo, vinculados con sus historias y experiencias.

“He roto algunas reglas y me siento muy satisfecha con lo que he conseguido en el deporte y en el trabajo”, confiesa Mercedes en uno de los pasillos de la tienda Decathlon en la que trabaja desde hace cinco años. Ella fue la primera persona de Asprona Bierzo en conseguir un empleo en la empresa normalizada. No es el único hito que ha marcado en la entidad con su T de Transgresora. También se alzó con cuatro medallas, tres de oro y una de bronce, en los Juegos de Invierno Special Olympics de Alaska 2001 y Austria 2017.

En esta línea, Beatriz y Pilar destacan el gran logro que supone para ellas poder tomar decisiones sobre sus propias vidas, mientras Josefina y Ana ponen sobre la mesa lo que ha supuesto para ellas conseguir un trabajo en Asprona Bierzo y avanzar en su autonomía. “Creo que tengo talento para hacer muchas cosas. Cuando empecé a trabajar no me lo creía y ya llevo casi 17 años”, cuenta Ana, operaria de limpieza.

Además hoy Bea, Merce y Josefina participan en una charla con alumnos de 1º a 6º de Primaria del Colegio Campo de la Cruz de Ponferrada para compartir con ellos sus experiencias como mujeres trabajadoras. En esta jornada, todas las usuarias y trabajadoras de los centros de la entidad se sumarán con sus fotos con una T pintada de color morado, como símbolo de dignidad, orgullo y empoderamiento femenino.

Y el domingo 10 de marzo, Asprona Bierzo también estará presente en la jornada por la igualdad ‘Mujeres sin más…ni menos’ en el edificio de usos culturales de Corullón (León). La usuaria y participante en el proyecto AspronaWine, Teresa Lorenzo, y la responsable de Comunicación, Vanessa Silván, participarán en la mesa redonda con otras once mujeres y moderada por la sumiller Mónica G. Diñeiro.