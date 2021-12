Astorga, sábado a la noche en coche

Todo muy extraño. Un hecho aparentemente habitual, por desgracia, guarda muchas sospechas y conjeturas que las autoridades aludidas deberían aclarar para que la bola del rumor no se haga grande, clamor, y quizás deje la mala praxis de algunos al descubierto y que ahora intentan confundir.

El pasado sábado de madrugada un vehículo se llevó por delante las barandillas peatonales de la Avenida Mártires de Somiedo en Astorga. Dos testigos. Nada más se sabe salgo que era una determinada marca y color del vehículo. El mismo lunes se producen diligentes los servicios de obras del ayuntamiento a arreglar el desaguisado. Los nombres, los testigos comienzan a hablar. Pero no hay aparente denuncia. El Partido Popular astorgano pide información oficial. De momento a esperar plazos legales. Cinco días.

De nuevo otra sorpresa. Esa misma noche ese u otro vehículo que acompañaba al del primer incidente cocha contra una furgoneta aparcada en una cercana calle astorgana. Mucha coincidencia. De nuevo otro testigo. Y una Policía Local que, según reza la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional, que por dos veces recomendó no denunciar por no saber quién produjo los daños o que se fuera al Juzgado. Rara actitud mostrada en el escrito oficial. Algo no encaja. Las conjeturas en un lugar pequeño como Astorga se disparan.

Llamada a la prensa. Presiones. Todo lo escrito está contrastado. Lo no escrito no tiene responsabilidad alguna el periodista de provincias. La Policía Nacional entra en juego. El tema parece querer taparse por algo o por alguien. Si todo está correcto y es una casualidad debe aclararse. Y si alguien no sabe divertirse sin beber, no debe coger un vehículo o atenerse a las consecuencias. En estos casos es peor lo que no se dice pero se sabe, porque al final la realidad sale siempre a la luz. Sea oficialmente, sea a través de los medios de comunicación o sea tras el boca a boca. Los periodistas somos notarios de la actualidad y desde aquí sea en Astorga o en Quintanilla de Onésimo (gran pueblo bodeguero por cierto) la sociedad reclama luz y taquígrafos de lo acaecido en la noche del pasado sábado en Astorga.

