El Ministerio de Sanidad esperará al estudio del Instituto Carlos III para decidir sobre la segunda dosis de AstraZeneca

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró este miércoles que para decidir sobre la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años habrá que esperar a los resultados del ensayo clínico del Instituto de Salud Carlos III.

Así lo afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) celebrado de forma telemática en el Palacio de la Moncloa y al que asistió el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

La titular de Sanidad destacó que hoy se ha registrado un nuevo récord de vacunas suministradas en 24 horas, con 456.777 dosis. En total, desde el inicio de la campaña se han administrado 13,5 millones de dosis. El 21 por ciento de los españoles ya han recibido una dosis y más de 3.600.000, la pauta completa.

Además, recordó que en el día de ayer se recibieron las 146.000 dosis de la vacuna de Janssen que hoy se han distribuido a las comunidades autónomas y están listas para su administración. El objetivo, explicó, “es priorizar esta vacuna entre los 70 y los 79 años de edad”, y en este punto aclaró “priorizar, que no limitar”.

Del mismo modo, Darias anunció que a partir del próximo lunes se recibirán 1,7 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech a la semana, lo que “suponen 500.000 más que hasta ahora”.

Donación de vacunas a América Latina

La titular de Sanidad también recordó las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Andorra, al anunciar que España donará 7,5 millones de dosis a América Latina cuando se supere el 50 por ciento de vacunados en España.

A este respecto, Darias puntualizó “la importancia, tal y como acaba de anunciar el presidente del Gobierno, de garantizar el debate que se está produciendo respecto a las patentes. Esto supone un desafío, conseguir vacunas para toda la humanidad. Por ello, España está dispuesta a impulsar esta discusión de las patentes con nuestros socios europeos y especialmente en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio”, sentenció.

Por otro lado, y ante las preguntas de los periodistas sobre la invitación del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruíz Escudero, a celebrar el próximo Cisns en el Hospital Isabel Zendal, Carolina Darias respondió que horas antes, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, dijo que no había sido invitada ni al Zendal ni a ningún otro hospital o centro de salud de Madrid. “Estaría encantada de hacerlo y así se lo he dicho al consejero, pero no en campaña electoral”, puntualizó.

AstraZeneca

En cuanto a la evolución epidemiológica, la titular de Sanidad destacó que “estamos en un punto valle con un posterior incremento lento que poco a poco ha ido en ascenso, pero en los últimos días, y dicho con mucha prudencia, estamos en un comienzo de estabilización”.

De hecho, la incidencia acumulada en 14 días se situaba hoy en 229 casos por 100.000 habitantes, uno menos que ayer. Sin embargo, Darias confirmó que “la situación es tremendamente desigual” entre comunidades autónomas. De ellas, nueve tienen incidencias superiores al promedio nacional y cinco de ellas están por encima de 400 casos, y otras seis están por debajo de los 150 casos por 100.000 habitantes.

Ante esta situación, Carolina Darias mostró su preocupación por el “incremento prolongado” de las unidades de cuidados intensivos que se sitúan en un 22,6 por ciento de media en ocupación de camas. En cambio, “hay algunas comunidades autónomas que están por encima del 40 por ciento, lo que supone una carga asistencial muy alta”.