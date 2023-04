El astronauta leonés Pablo Álvarez inicia en Colonia su formación conforme a los criterios “más estrictos establecidos”

El astronauta leonés Pablo Álvarez inició el 3 de abril en Colonia (Alemania) su formación, conforme a los criterios “más estrictos establecidos” conjuntamente con los demás socios de la Estación Espacial Internacional. Lo hará junto a sus compañeros Sophie Adenot, Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber, que forman parte del último grupo de candidatos a astronautas. Los cinco ofrecerán su primera rueda de pensa en el Centro Europeo de Astronautas de la ciudad germana el miércoles 3 de mayo.

La Agencia Espacial Europea (ESA) invita a los medios de comunicación a la primera rueda de prensa con la promoción de astronautas de 2022. Además los medios tendrán la oportunidad de conocer expertos en la formación de astronautas de la ESA, así como visitar las instalaciones donde se realiza dicha formación.

Pablo Álvarez es licenciado en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad de León, graduado con un master en ingeniería aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Varsovia (Politechnika Warszawska) en 2011. Junto a su lengua materna, el español, habla inglés, polaco y francés con fluidez.

Después de graduarse en la universidad, trabajó como ingeniero estructural para varios programas de aeronaves, como Airbus y Safran en España, Reino Unido y Francia entre 2011 y 2017.

De 2017 a 2020, mientras trabajaba como arquitecto mecánico del rover ExoMars en Airbus Defence and Space en el Reino Unido, sus responsabilidades incluyeron el desarrollo del procedimiento de integración de la unidad de calentamiento de radioisótopos en conjunto con la Agencia Espacial Rusa ROSCOSMOS y la ESA, además de contar con una prueba durante la campaña de pruebas ambientales. Además, trabajó en el diseño, desarrollo y pruebas de los diferentes biosellos del rover ExoMars para prevenir la contaminación biológica.

Antes de ser seleccionado como candidato a astronauta de la ESA en noviembre de 2022, Pablo Álvarez trabajaba como Project Manager para las operaciones de Airbus en España. En esta capacidad, estuvo apoyando diferentes proyectos industriales en varias plantas de Airbus.

Semana 2 de entrenamiento completada. Como curiosidad, en la tv de nuestro gimnasio podemos ver la estación espacial en directo ¡que mejor forma de motivarse!‍

— Pablo Álvarez (@Astro_Pablo_A) April 14, 2023