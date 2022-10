Atención, diversidad e inclusión

Desde el comienzo de este nuevo curso escolar y tal como CGT Educación ha podido

constatar, un buen número de centros de nuestra provincia se están encontrando con

graves dificultades para poder atender adecuadamente al alumnado con necesidades

educativas.

Así, a día de hoy son varios los colegios e institutos de la comarca en los que falta

personal específico (ATEs) para atender las necesidades de alumnado con dificultades

motóricas y sensoriales. Y esto a pesar de que algunos de estos centros han sido

designados por la propia Consejería de Educación como especializados en la atención a

estos alumnos.

Y es que curso tras curso los docentes nos enfrentamos a un aumento de las necesidades

del alumnado y a un recorte de los recursos, algo que este año se ha vuelto más patente

por la disminución escandalosa de horas de apoyo y desdobles en todos los niveles, así

como por la falta de sensibilidad de la inspección educativa que se niega a implementar

una serie de medidas que permitieran flexibilizar las ratios, lo que se traduciría en un

modelo de aprendizaje más fluido.

Ponemos como ejemplo al alumnado TEA, que tiene una serie de necesidades

específicas en las distintas etapas educativas. Autismo España apuesta por la inclusión

educativa del colectivo, pero esta inclusión solo será posible si se garantizan los apoyos

y recursos específicos que permitan promover una educación especializada, inclusiva y

de calidad para ese alumnado. La situación en la que se encuentran actualmente nuestros

centros públicos es de la más absoluta precariedad y no responde de ninguna de las

maneras a la escuela inclusiva que atiende a la diversidad y no deja a nadie atrás.

Este escenario lleva finalmente al profesorado a caer en el desánimo, al verse

impotentes para garantizar a su alumnado una adecuada atención, lo que muchas veces

ocasiona bajas laborales de larga duración.

Desde CGT Enseñanza queremos recordar que, según nuestra legislación, las

Administraciones Públicas son las que han de garantizar la dotación de estos recursos.

Por ello, exigimos a esta Dirección Provincial que no cierre los ojos de manera

insensible, como viene haciendo hasta ahora, ante esta nueva realidad cada día más

presente en nuestras aulas.

Del mismo modo, desde CGT queremos dejar patente de nuevo ante las diversas

administraciones que tanto nuestro alumnado como nuestro profesorado son personas,

no números.

Ha llegado ya el momento de dotar a la escuela pública con los recursos y el personal

suficiente para garantizar una verdadera equidad en el acceso y permanencia en el

sistema educativo.

Ha llegado el momento de incluir

CGT Educación