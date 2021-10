Un imbatible Ivanildo gana para el Bembibre un punto en El Montecillo de Aranda (0-0)

Twitter @atcobembibre

Unos 340 kilómetros por carretera separan el Bierzo Alto de Aranda de Duero y dicha distancia ha recorrido, como oro en paño, el puntín que los águilas del Atlético Bembibre han sacado de su encuentro este domingo en El Montecillo ante el Arandina Club de Fútbol. Cero a cero: empate sin goles en tierras castellanas, un marcador expedito que les tiene que valer a los de Tornadijo, quienes tras tres horas en bus para la vuelta tal vez escuchen ya lejos el retumbar de los dos chuts al palo burgaleses que fueron, ahora ya música celestial en los oídos bercianos, el único ruido del partido.

El Bembibre arrancó con Ivanildo bajo los consistentes postes y Cristian, Álex Díaz, Diego García del Castillo, Javi Amor, Manuel González, Marcos, William, Omar, Alberto Miguel y Jorge Rodríguez completando el reparto de esta peli casi muda.

Amagó primero el Bembibre: en el minuto nueve, una falta botada por Amor casi la conecta del Castillo en plena área, asustando a los ribereños, quienes tres minutos después terminarían jugada con un remate flojo contra la portería berciana. Después de eso, monotonía de Arandina en los cristales: Ivanildo salvó un gol en el 21, cubrió lo suficiente para obligar al exculturalista 7 Álex Gómez a fallar en la definición y lanzarla por encima del travesaño (el Bembibre devolvería el remate alto en el 27), acertó con el despeje en el 38 y presenció la primera ayuda del palo en el 40.

El retumbe dio algo de reacción a los bercianos, que terminarían jugada (en las manos del arquero local) en el 44.

La segunda parte comenzó con serios avisos: a Ivanildo le tocó currar en el 47 y poco después, tiro a la madera a los 10 minutos del exculturalista 7 Álex Gómez. Se quedó con las ganinas, de nuevo. La advertencia fue tomada en serio y en el 56, un minuto después, a Omar se le escapaba alto un tirazo desde dentro del área de la formación castellana. El exculturalista 7 Álex Gómez lo intentaría de nuevo, no le faltaban las ganas, en el 64. Más suerte la próxima.

En el 66 y desde lejos lo intentó para los locales Juan del Rincón. El tiempo se acababa y comenzaron los cambios: en el Bembibre entró Cristian por Willy y en la Arandina se prescindió del exculturalista 7 Álex Gómez en favor del canario Gopar. Con energías renovadas, se afrontó el final del partido y en el 71 la Arandina pudo aprovechar una situación favorable para marcar (pero no lo hizo) y de nuevo en el 72. Gopar demostraría entusiasmo en el 74 golpeando duro pero Ivanildo, cual Amy Winehouse de los palos, le entonó el No, no, no.

En el 75, Avanzini tomó el relevo de Diego del Castillo en las líneas del Bierzo Alto y en un triple cambio posterior entraron Deivis, Álex y Aleixo Cabral a dar belleza, tesón y energía al Bembibre en sustitución de Marcos, Albertín y Jorge.

En el 81, un tal Nicolás Romero, al que conocen bien en Bembibre, se lució con una acción que solo la pericia de un inspirado Ivanildo pudo evitar que se convirtiera en un gol de esos que no se deben celebrar. En el 90, todavía tuvo otra ocasión la Arandina. Y acabó el partido en El Montecillo tras el casi monólogo ribereño y el Bembibre bien pudo decirse ordenadamente aquello de “marcho, que tengo que marchar”.

FICHA TÉCNICA

ARANDINA: Paisa; Del Rincón, Junyent, Abu, Zazu; Elías; Romero, Álex Gómez (John Gopar, 70′), Vitolo, Koke; Ayoub (Átomo, 81′).

AT. BEMBIBRE: Ivanildo; Omar, Espi, Álex Díez, Jorge (Álex, 84′); Willy (Cristian, 66′), Del Castillo (Avanzini, 75′); José Manuel, Javi Amor, Albertín (Deivis de Jesús, 84′); Marcos (Aleixo, 84′).

ÁRBITRO: Cañibano Arias.

INCIDENCIAS: Estadio El Montecillo. Tiempo agradable. Tras este resultado, con nueve partidos jugado, el Bembibre va quinto en la tabla empatado a 14 con el Guijuelo y el Almazán y la Arandina, decimotercera.