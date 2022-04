La Audiencia juzgará el día 26 al exalcalde de Priaranza por prevaricación

José Manuel Blanco / QUINITO

La sección tercera de la Audiencia Provincial de León juzgará el próximo 26 de abril al exalcalde de Priaranza del Bierzo, el 'popular' José Manuel Blanco, acusado de un delito de prevaricación administrativa presuntamente cometido en mayo de 2019, cuando todavía ejercía como regidor de este municipio.

Según consta en el escrito de la Fiscalía de Área de Ponferrada, en los días previos a las elecciones municipales de 2019 (concretamente, los días 20, 22 y 23 de mayo) Blanco aprobó tres subvenciones a sabiendas de que no cumplían totalmente con los requisitos legalmente previstos para ello, ya que los solicitantes no habían aportado toda la documentación necesaria y desde el Ayuntamiento no se les requirió la misma para su subsanación. A pesar de ello, las subvenciones fueron abonadas de forma inmediata a los interesados.

Por todo ello, la Fiscalía pide para José Manuel Blanco una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de nueve años por un delito de prevaricación administrativa.