La Audiencia Provincial absuelve a Julio Arias de un delito de revelación de secretos

Julio Arias. / C. Sánchez

La Audiencia Provincial ha absuelto al alcalde de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, del delito de revelación de secretos del que había sido acusado por la concejala y portavoz del PSOE, Nancy Prada, después de que el regidor mostrase en un pleno un documento referente a un embargo que pesaba sobre la edil socialista. La parte denunciante tiene ahora diez días para presentar recurso antes de que la sentencia se haga firme.

La sentencia, emitida este martes, considera que dicho delito no se puede justificar, ya que los hechos se produjeron en un pleno realizado de forma telemática al que sólo tuvieron acceso los concejales y el secretario del Ayuntamiento y el documento al que se hace alusión en la denuncia iba dirigido al propio Consistorio, conformado por esas personas. El juez considera que no hubo terceras personas que tuvieran acceso al documento ni tampoco hubo difusión del mismo en prensa o redes sociales.

Tras conocer el contenido de la sentencia, Julio Arias manfiestó a El Bierzo Digital su satisfacción por la misma, señalando que Nancy Prada "intentó utilizar esto para conseguir lo que no consiguió en las urnas, tanto ella como el presidente comarcal [del PSOE, Gerardo Álvarez Courel], que salió pidiendo que no me presentara a estas elecciones. Hoy se ha demostrado que hay que esperar a que la Justicia dicte sentencia". Asimismo, Arias señaló que "estaba tranquilo" respecto a este caso, ya que "el delito de revelación de secretos no tenía base y no se puede llevar esto a otros asuntos".