Aumentan los actos vandálicos en Villafranca del Bierzo

El Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo ha expresado su preocupación en redes sociales por el incremento de actos vandálicos que está sufriendo últimamente la villa.

“La delincuencia y el vandalismo siempre han estado a la orden del día en todas las ciudades, grandes y pequeñas y, como no puede ser de otra manera, en la nuestra también. En los últimos tiempos, la frecuencia y el número de esos actos vandálicos no ha parado de aumentar, hasta el punto de que cada semana nos despertamos con desagradables sorpresas de actos que atentan contra el patrimonio que pagamos con nuestros impuestos: destrozos de jardines, roturas de farolas, robo de plantas, bancos, jardineras, pintadas por doquier, uso abusivo y temerario de los coches en el casco urbano, y un largo etc., en definitiva, daños graves y constantes a lo que es de todos”, señalan en una publicación de su Instagram.

Hace una semana que el Consistorio publicaba una serie de fotografías en las que se podía ver un banco totalmente destrozado al lado de una papelera vaciada en el suelo, vallas quemadas, y grafitis y basura por cada esquina del pueblo. Este lunes, el Ayuntamiento realizaba otra publicación en la que denunciaban que ayer domingo había aparecido forzada la entrada del Palacio de Arganza y dañado el semáforo de la calle Concepción.

“Vivimos en una villa singular y los recursos que permiten su mantenimiento son finitos. Buena parte de su conservación reside en la responsabilidad ciudadana y el civismo de quienes en ella vivimos y quienes nos visitan”, apuntaba el Consistorio, que pide que se ponga fin a estos actos.