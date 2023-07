“No es verdad que Ponferrada hubiese recibido casi medio millón de euros para la digitalización del servicio de autobuses”, asegura Lidia Coca

Lidia Coca. / QUINITO

La concejal de Presidencia y teniente de alcalde de Ponferrada Lidia Coca ha asegurado que el actual equipo de Gobierno se ve “en la obligación de explicarle a la ciudadanía Ponferradina que es radicalmente mentira que en los últimos meses del mandato anterior el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hubiera concedido al equipo de gobierno socialista una ayuda de casi medio millón de euros para la digitalización del transporte urbano en nuestro municipio. Publicitaron con mucho alarde de titulares que se había concedido una subvención nada menos que de 464.000 euros del Ministerio, para la modernización y digitalización del transporte urbano en Ponferrada. Pues bien, nada de eso es cierto, y así puede comprobarse en el Boletín, que es donde tantas veces quedan retratadas las habituales mentiras del mandato anterior”.

“El proyecto pedido en septiembre de 2022 tenía un presupuesto total de 624.270,46 euros de los cuales se solicitaban 464.333,40 euros al Mitma. El objetivo de esta ayuda era la digitalización del transporte urbano de Ponferrada mediante la renovación del Sistema de Ayuda a la Explotación, la renovación del ticketing, el desarrollo de una aplicación de pago para los usuarios y el suministro e instalación de paneles de información variable para el servicio. Pues bien, con fecha 24 de julio de 2023 se ha publicado la Orden Ministerial por la que se conceden las ayudas y la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Ponferrada figura entre las desestimadas por agotamiento de crédito”, señalan en el Ayuntamiento.

“Lisa y llanamente, como tantas veces quedó demostrado al anterior alcalde no le hacían caso ni los suyos cuando pedía ayudas, y todo era callarse. Nosotros no vamos a callar ante el maltrato al que se somete a Ponferrada con esta decisión injusta, que aunque estaba tomada anteriormente, han esperado a comunicar justo al día siguiente de celebrarse las elecciones. Ponferrada necesita renovar y modernizar el transporte que ofrece a los ciudadanos, necesita mejorarlo e introducir nuevas tecnologías. No es un capricho. Es tremendamente injusto que ayuntamientos de otros lugares con menos necesidades y problemas tengan ayudas y subvenciones a costa de lo que le correspondería a Ponferrada. Una vez más nos enfrentamos a un reparto sesgado, poco razonable y nada motivado que obedece a los oscuros intereses del Gobierno y no a las necesidades de los ciudadanos. Que hayan esperado a después de las elecciones por el impacto electoral no nos callará y seguiremos demandando lo que en justicia a los ponferradinos les corresponde”, dice Lidia Coca.