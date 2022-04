La autopsia de Esther López confirma que fue atropellada pero murió con posterioridad por shock hipovolémico

La autopsia de Esther López ha confirmado que murió atropellada pero no en el acto, si no que falleció con posterioridad por un shock hipovolémico, por pérdida grave de sangre, según informa El Confidencial. Además, el examen toxicológico confirma que su cuerpo presentaba altos índices de una ingesta previa de alcohol y cocaína, según recoge el sumario. La investigación continúa abierta y el análisis forense no es concluyente en cuanto a si el cuerpo fue movido o pudo ser la propia víctima la que siguió su camino antes de caer desplomada.

Tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, el informe forense confirma que Esther López murió atropellada presumiblemente en la misma noche que desapareció, pero el accidente no fue mortal. El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, revela que la víctima sufrió un impacto leve en la parte posterior de la cadera, en la zona del glúteo, compatible con un atropello a baja velocidad. También presenta una rotura en el ligamento vertebral común anterior, justo donde termina el cuello y comienza el tórax, que pudo producirse al salir despedida tras el golpe.