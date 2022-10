El Embutidos Pajariel Bembibre cae en Salamanca

El Perfumerías Avenida no dio opciones a las rojillas, que aún así ganaron el último cuarto (76-56)

Embutidos Pajariel Bembibre. / QUINITO

El Embutidos Pajariel Bembibre no tuvo posibilidad de dar la sorpresa en Salamanca y cayó ante el Perfumerías Avenida por 76-56 en el partido jugado este sábado en Würzburg. El equipo local no dio opciones a las bembibrenses, que a pesar de todo no bajaron los cuartos y se llevan la pequeña alegría de ganar el último cuarto.

Ya desde el principio tomó el mando Avenida, que creaba muchos problemas a Bembibre en ataque y se fue al descanso con 15 puntos de ventaja (43-28). En el tercer cuarto terminó de resolver el partido el equipo local con un arrollador 20-6 de parcial que dejaba todo visto para sentencia. Aún así, las de Pepe Vázquez tiraron de orgullo para realizar un buen último cuarto, que se adjudicaron por 13-22 para dejar el 76-56 definitivo.

PERFUMERÍAS AVENIDA (76): Cazorla (4), Gulbe (3), Crvendakic (16), Vilaró (20) y Fasoula (4). Después jugaron Rodríguez (7), Nogic (9), García (0) y Reisingerova (20).

EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE (56): Silva (0), López (4), Palma (0), Whalen (8) y Austin (0). Después jugaron Lacorzana (4), Dubniuk (4), Moya (5), Westerik (11), Aijanen (8) y Pirttinen (12).

PARCIALES: 19-10; 43-28 (descanso); 53-34; 76-56.

ÁRBITROS: Rial Barreiro, Carpallo Miguélez y Sastre del Río. Eliminadas por cinco faltas personales Nogic y Austin.

PABELLÓN: Würzburg.