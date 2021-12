El Ayuntamiento convoca ayudas para la alimentación de los menores de Ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada abrirá los comedores escolares para niños en riesgo de exclusión social. / QUINITO

La Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad de Ponferrada vuelve a sacar las ayudas extraordinarias para cubrir las necesidades alimentarias de los niños y de las niñas durante las vacaciones de Navidad. Por ahora, los servicios sociales han concedido esta ayuda a 109 familias ponferradinas y beneficiado a 173 menores.

Esta iniciativa pretende cubrir un derecho básico y fundamental ya que, como cada año, durante los periodos no lectivos de verano, semana santa o navidad, los niños y las niñas que disfrutan de la beca comedor otorgada por la Junta durante el curso escolar se quedan sin este recurso y sus familias atraviesan serias dificultades para garantizar su alimentación.

El compromiso de la responsable del área del Ayuntamiento, Lorena González, en este sentido se ha mantenido firme desde su llegada a la Concejalía en 2019. “Antes de que nos azotase la pandemia, los comedores se abrían de forma física en centros municipales con cocina propia como el antiguo colegio Luis del Olmo o la Escuela Hogar y, en ellos, a parte de las comidas había juegos, talleres y actividades lúdicas. A este nuevo servicio no sólo acudían los menores de familias vulnerables sino todos los que debido a la jornada laboral de sus padres y madres, precisaban de un servicio de conciliación donde pasar la mañana. La única diferencia era que las familias con solvencia económica pagaban 5€ por día y, las vulnerables, acudían gratuitamente asumiendo el coste de su plaza los servicios sociales”, señala.

Tras la llegada de la pandemia, la concejala y portavoz de Podemos decidió cambiar la fórmula y, directamente, realizar un ingreso económico a las familias de 7€ por día no lectivo y por menor. Las vacaciones navideñas constan de 18 días no lectivos por lo que cada familia recibirá un ingreso de 126€ por menor a su cargo. “De esta forma respetamos las recomendaciones del comité AntiCovid de no romper los grupos estancos y, aunque esto no es obligatorio, entendemos que es la mejor forma de no propiciar contagios masivos y menos en fiestas cuando el contacto social con no convivientes suele dispararse”.

González opina que “mientras la Junta de Castilla y León no asuma su responsabilidad propia, lo haremos desde el Ayuntamiento. No puede haber familias beneficiarias de las becas comedor durante el curso que, durante las vacaciones, se queden sin este recurso”. Tanto es así que la apertura de los comedores escolares en periodos no lectivos fue una exigencia irrenunciable de González hacia el PSOE para firmar el acuerdo que investiría a Olegario Ramón como alcalde.

En este sentido, recuerda que desde que modificó el contrato de las escuelas de educación infantil, un 61% de las familias no pagan cuota. “Todas las familias que no ingresan mensualmente lo equivalente al SMI, no pagan nada por matricular a sus niños y niñas en las escuelas municipales ni por el servicio de comedor. De las 193 familias que acuden a las escuelas, 118 están exentas de pago. De este modo garantizamos no sólo una comida completa diaria si no que los menores con menos recursos no sean precisamente los que se vean excluidos de recibir educación temprana por motivos económicos”, declara la edil que, para más inri, es graduada en Magisterio Infantil.

Por este motivo, la portavoz de Podemos y concejala de Bienestar Social recalca que “mientras haya un sólo niño o niña en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo y la Junta siga sin mover un dedo, vamos a mantener este recurso, pues garantizar al menos una comida completa diaria a todos los niños y niñas del municipio y preservar su derecho a la educación es innegociable”.

De esta forma, cualquier familia que se encuentre en situación de vulnerabilidad puede solicitar acogerse a esta medida para lo cual únicamente es necesario pedir cita con una trabajadora social en su CEAS más cercano.