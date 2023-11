Ayudas para comprar gafas graduadas: Estas son las zonas de España en las que puedes beneficiarte

Un padre y su hijo comprando gafas graduadas. / EBD

Si formas parte de una familia con hijos menores de 14 años, estás de enhorabuena. En algunas comunidades tienen subvenciones por la compra de gafas de vista que pueden ahorrarte una gran cantidad de euros.

El gobierno ha anunciado recientemente un programa de ayuda destinado a facilitar la compra de gafas graduadas para aquellos ciudadanos que lo necesiten. Como no podía ser de otro modo, este nuevo marco legal llega con algunas características que debemos conocer. La medida, que ya ha generado gran expectación, tiene como objetivo principal aliviar la carga financiera que supone adquirir este artículo, que es tan imprescindible para algunas personas como caro e inasumible en función de nuestra capacidad adquisitiva.

El ejemplo de Madrid

Ha sido precisamente la Comunidad de Madrid la que ha llevado la iniciativa en lo relacionado con la aprobación de esta nueva medida. Según fuentes gubernamentales, la iniciativa responde a la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la posibilidad de comprar gafas, un objeto que es imprescindible para una gran cantidad de personas. Pero cuyo precio no ha dejado de subir durante los últimos años.

En este caso, se espera que la medida se apruebe antes de final de año, por lo que no será necesario esperar una gran cantidad de tiempo hasta poder beneficiarnos de ella. Con independencia de los ingresos, cualquier familia será susceptible de poder beneficiarse de la ayuda. Aunque, eso sí, será imprescindible contar con un hijo, como mínimo, menor de 14 años. No obstante, sí que estará limitado a aquellas ópticas que opten por adherirse al convenio que ha propuesto el gobierno, por lo que no podremos acudir a la óptica que deseemos.

En total, el descuento en cada lente será de, aproximadamente, 55 euros por cada niño que necesite lentes. Por lo que no será aplicable a los adultos. Y, además, únicamente podrá solicitarse una vez al año para cada menor. En la inmensa mayoría de las ocasiones, la frecuencia será más que suficiente para cualquier familia. Pero si el menor necesita mayor frecuencia de cambio, únicamente podrá acogerse a esta subvención una única vez al año.

135.2000 menores beneficiados

Actualmente, la ayuda todavía no se puede solicitar. Sin embargo, como ya hemos mencionado, se espera que no se demore mucho la aprobación. Y es que el programa se presenta como una respuesta integral a la problemática, con un enfoque inclusivo que abarca diversas realidades económicas. La asignación de un presupuesto considerable demuestra el compromiso del gobierno en garantizar que la salud visual no sea un lujo, sino un derecho accesible para todos. Este subsidio no solo está dirigido a aquellos con bajos ingresos, sino que también abarca a individuos con ingresos moderados que podrían encontrar difícil hacer frente a los costos asociados con la adquisición de gafas graduadas de calidad.

De hecho, se espera que la medida pueda ayudar, en total, a 135.2000 menores que podrán beneficiarse a partir de 2024. Sin duda, unos números a tener en cuenta dado el coste que va a permitir ahorrar. Como ya hemos mencionado, la inversión en este programa no se traduce en la entrega de gafas graduadas, sino en un descuento sobre las mismas. El objetivo es garantizar que los beneficiarios reciban atención personalizada y productos de calidad adaptados a sus necesidades visuales específicas.